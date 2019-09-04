Онлайн-букеты на День знаний не вызвали ажиотажа 

День знаний занимает пятое место в рейтинге по объему продаж для цветочного онлайн-бизнеса, по данным аналитиков платежного сервиса CloudPayments. Тройка лидеров выглядит так: Международный женский день, День святого Валентина, День матери. Например, продажи на 8 марта и 14 февраля выше среднего дневного оборота в 20 и 12 раз.

График№ 1 Объем продаж

По статистике видно, что ажиотажа заказов цветов в интернет-магазинах к 1 сентября не наблюдалось. Это отмечают и представители онлайн-бизнеса.

«Офлайн-продажи или дачные цветы преобладают при выборе букетов для школьных линеек. Но и доля семей, предпочитающих заказывать цветы онлайн с доставкой на дом, — растет. Также мы можем отметить, что за два года заметно снизилось количество заказов оплатой наличными. В 2017 году ровно половина наших заказов оплачивалась кэшем, в этом году — четверть. Стоит отметить и рост онлайн-оплаты Apple Pay. В 2019 году она составила 30%», — отмечает Вера Моденова, операционный директор Flowwow.

«Несмотря на рост интернет-торговли, остаются такие товары, где пользователи предпочитают обращаться к оффлайну. Это, например, букеты к 1 сентября, что связано с традициями и привычкой восприятия», — говорит Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments.

Исходя из статистики, средний оборот продаж в выходные дни в 1,5 раза ниже по сравнению с будними. Но, так как 1 сентября 2019 года пришлось на воскресенье, то характерного для выходного дня спада не наблюдалось. Продажи цветов ко Дню знаний были на уровне продаж в будние дни.

Средний чек на покупку онлайн-цветов к 1 сентября 2019 года снизился на 612 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2462 руб. Возможными причинами для этого послужили эксперименты интернет-магазинов.

«В 2019 году мы решили провести эксперимент. Праздничную подборку разбили на три категории: „съедобные букеты“, товары с низким чеком до 1500 рублей и стандартные тематические композиции. Основной акцент в трафике был сделан на букеты до 1500 рублей, что повлекло за собой спрос на данный товар, а соответственно и снижение среднего чека. Относительно прошлого года наш чек упал на 8% и составил 2177 рублей и это несмотря на инфляцию и заметное увеличение цен от оптовых компаний в 2019 году», — рассказывает Вера Моденова, операционный директор Flowwow.

Стоит отметить, что средний чек на 1 сентября ниже среднего чека на такие праздники как 8 марта, 14 февраля и Новый год. Удивительно, но лидером по среднему чеку является Новый год — 3854 руб. За два-три дня перед Днём всех влюблённых и 8 марта средний чек делает скачок вверх в 1,5 раза, но ближе к самому празднику начинает снижаться. От 3900 руб. до 3100 руб. в среднем. Возможно это связано с тем, что в сам праздничный день магазины устраивают скидки и распродажи.

График№ 2 Средний чек

Если говорить про букеты, то как заверяют флористы, работающие с CloudPayments, — из года в год предпочтения публики меняются.