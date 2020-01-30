Онлайн-доставка из METRO запускается в трех новых городах

METRO объявляет о запуске доставки продуктов питания в трех новых городах России — в Иркутске, Калининграде и Рязани. Вместе с подключением новых городов сеть доставки продуктов из METRO расширилась до 36 городов страны.

Собственный интернет-магазин METRO работает с февраля 2019 года. В течение года самый большой рост был отмечен в категории овощи/фрукты и достиг +156%, что занимает 10% от всех продаж в интернет-магазине. Вторая по популярности категория — мясо с приростом в +137% (12% от всех продаж интернет-магазина). Также в 4 раза выросло количество заказов в категории ЗОЖ, которая составляет 4% всех продуктов, проданных онлайн. Среди товаров самыми популярными для заказа традиционно являются бананы, молоко и сахар.

Пять самых преданных клиентов сделали более 100 заказов за год каждый, а абсолютный рекордсмен встречал курьера с продуктами из METRO 123 раза. При этом чек самого дорогого заказа за год составил 423 502 рубля.

Особенность заказов METRO — мелкооптовые объемы, что характерно для центра оптовой торговли продуктами питания. Например, один из самых больших заказов содержал в себе 6 057 товарных позиций. Всего на витрине онлайн-магазина METRO доступны более 40 000 товаров.

Быстрая доставка мелкооптовых объемов удобна также для небольших b2b клиентов, которым товары потребовались неожиданно и срочно. При этом крупный бизнес пользуется специально разработанными для него е-commerce инструментами — онлайн каталогами для b2b, сервисом заказа Mshop.

METRO доставляет продукты во всех городах-миллионниках в России и планирует продолжать экспансию в 2020 году. Доставка с сайта осуществляется в партнерстве с компанией СберМаркет.