+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Онлайн фешен-ритейл не любит карты

Только 40% крупнейших российских онлайн-ритейлеров полностью раскрывают наименование и адреса, принимают к оплате национальные платежные инструменты и надлежащим образом информируют потребителей о способах совершения покупки. Большинство не размещает логотипов платежных систем, либо вовсе не позволяют оплатить покупку картой на сайте, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ).

32% онлайн-магазинов, торгующих одеждой, обувью и аксессуарами, либо не размещают ни одного логотипа, либо забывают указать знак национальной платежной системы «Мир», уточнил глава ОПИ Олег Павлов. Среди таких магазинов — ЦУМ, Street Beat, Finn Flare и др. Отсутствие логотипов платежных систем на сайте — не нарушение, но потребители часто воспринимают это как невозможность оплатить товар картой. При этом 24% не позволяют оплачивать товары картой.

Исследование также выявило ряд нарушений, среди которых, отсутствие или недостоверность юридического адреса продавца, а также приём оплаты на карты физических лиц. Последнее не только нарушает налоговое законодательство, но и создает для потребителя риски, связанные с доказыванием факта покупки.

В фешен-ритейле оплата картой на сайте не всегда пользуется популярностью, потому что покупатели часто заказывают несколько пар или размеров для примерки, парирует представитель Ralf Ringer Екатерина Степанова. Оплата картой при этом обременяет покупателя тем, что происходит заморозка средств. По ее словам, такая услуга «показала невысокую заинтересованность покупателей», хотя компания все же планирует возобновить возможность оплаты. Представитель Stockmann сообщила, что пока у магазина «нет технической возможности» обеспечить онлайн-оплату, но компания также планирует ее вводить.

По закону у интернет-магазинов нет обязанности указывать логотипы платежных систем, не регламентирована и необходимость приема пластиковых карт непосредственно на сайте магазина, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Но в интернет-ритейле доля безналичных платежей превышает 60%, и магазинам самим выгодно предлагать клиентам как можно больше способов оплаты, в противном случае они теряют конверсию и клиентов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

26 июля / Комментарии
Всероссийский конкурс сайтов и приложений Рейтинг Рунета назвал победителей 2019 года

Всероссийский конкурс сайтов и приложений Рейтинг Рунета назвал победителей 2019 года

В минувшую среду, 24 июля в Москве прошла очередная церемония вручения наград всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета».

далее →

26 июля / Комментарии
Результаты 11 ключевых рейтингов digital-агентств 2019

Результаты 11 ключевых рейтингов digital-агентств 2019

Аналитический проект RUWARD опубликовал результаты одиннадцати ключевых для российского рынка рейтингов digital-агентств/продакшенов по различным сегментам услуг за 2019 год.

далее →

24 июля / Комментарии
Авито изучили цены и спрос на чемоданы с начала 2019 года

Авито изучили цены и спрос на чемоданы с начала 2019 года

Эксперты Авито изучили спрос на чемоданы с начала 2019 года и выяснили, что наибольшей популярностью они пользуются в июне, что совпадает с началом сезона летних отпусков. Интерес в первый летний месяц на две трети выше, чем в январе.

далее →

22 июля / Комментарии
Wildberries назван самым быстрорастущим ритейлером

Wildberries назван самым быстрорастущим ритейлером

Самым быстрорастущим ритейлером стал интернет-магазин Wildberries (по данным рейтинга 100 ведущих компаний ритейла INFOLine, занимает 18 место, укрепив свои позиции на 9 пунктов в 2018 году).

далее →

19 июля / Комментарии
Поисковые тренды 2019 года на Авито

Поисковые тренды 2019 года на Авито

Потребительские предпочтения россиян за год значительно изменились, к такому выводу пришли эксперты Авито, проанализировав поисковые запросы.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!