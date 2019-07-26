Онлайн фешен-ритейл не любит карты

Только 40% крупнейших российских онлайн-ритейлеров полностью раскрывают наименование и адреса, принимают к оплате национальные платежные инструменты и надлежащим образом информируют потребителей о способах совершения покупки. Большинство не размещает логотипов платежных систем, либо вовсе не позволяют оплатить покупку картой на сайте, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ).

32% онлайн-магазинов, торгующих одеждой, обувью и аксессуарами, либо не размещают ни одного логотипа, либо забывают указать знак национальной платежной системы «Мир», уточнил глава ОПИ Олег Павлов. Среди таких магазинов — ЦУМ, Street Beat, Finn Flare и др. Отсутствие логотипов платежных систем на сайте — не нарушение, но потребители часто воспринимают это как невозможность оплатить товар картой. При этом 24% не позволяют оплачивать товары картой.

Исследование также выявило ряд нарушений, среди которых, отсутствие или недостоверность юридического адреса продавца, а также приём оплаты на карты физических лиц. Последнее не только нарушает налоговое законодательство, но и создает для потребителя риски, связанные с доказыванием факта покупки.

В фешен-ритейле оплата картой на сайте не всегда пользуется популярностью, потому что покупатели часто заказывают несколько пар или размеров для примерки, парирует представитель Ralf Ringer Екатерина Степанова. Оплата картой при этом обременяет покупателя тем, что происходит заморозка средств. По ее словам, такая услуга «показала невысокую заинтересованность покупателей», хотя компания все же планирует возобновить возможность оплаты. Представитель Stockmann сообщила, что пока у магазина «нет технической возможности» обеспечить онлайн-оплату, но компания также планирует ее вводить.

По закону у интернет-магазинов нет обязанности указывать логотипы платежных систем, не регламентирована и необходимость приема пластиковых карт непосредственно на сайте магазина, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Но в интернет-ритейле доля безналичных платежей превышает 60%, и магазинам самим выгодно предлагать клиентам как можно больше способов оплаты, в противном случае они теряют конверсию и клиентов.