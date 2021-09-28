С 27 сентября 2021 года онлайн-гипермаркет Акушерство.ру запустил первый в России маркетплейс детских товаров.

Зарегистрироваться на маркетплейсе в качестве продавца можно по ссылке: partners.akusherstvo.ru. В первый день работы маркетплейса на проекте зарегистрировалось более 50 поставщиков.

Почему стоит стать поставщиком на маркетплейсе Акушерство.ру:

Быстрое подключение;

Несколько схем сотрудничества;

Охват платежеспособной аудитории;

Новый канал сбыта продукции;

Рост продаж.

«Маркетплейс позволяет поставщикам самостоятельно выгружать товары, следить за ценами и статистикой продаж, добавлять новые и редактировать существующие наименования. При этом покупатели получают низкую стоимость конечной продукции, высокий уровень сервиса и быструю скорость доставки.», — сообщили в пресс-службе компании.

«Акушерство.ру» — онлайн гипермаркет, предлагающий товары для детей и новорожденных. В ассортименте магазина более 150 тысяч товаров для детей и мам. Интернет-гипермаркет работает с 2003 года, а суммарная аудитория проекта составляет более 1,5 млн. человек ежемесячно.