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Онлайн-гипермаркет «Акушерство.ру» запустил первый в России маркетплейс детских товаров

С 27 сентября 2021 года онлайн-гипермаркет Акушерство.ру запустил первый в России маркетплейс детских товаров.

Зарегистрироваться на маркетплейсе в качестве продавца можно по ссылке: partners.akusherstvo.ru. В первый день работы маркетплейса на проекте зарегистрировалось более 50 поставщиков.

Почему стоит стать поставщиком на маркетплейсе Акушерство.ру:

  • Быстрое подключение;
  • Несколько схем сотрудничества;
  • Охват платежеспособной аудитории;
  • Новый канал сбыта продукции;
  • Рост продаж.

«Маркетплейс позволяет поставщикам самостоятельно выгружать товары, следить за ценами и статистикой продаж, добавлять новые и редактировать существующие наименования. При этом покупатели получают низкую стоимость конечной продукции, высокий уровень сервиса и быструю скорость доставки.», — сообщили в пресс-службе компании.

«Акушерство.ру» — онлайн гипермаркет, предлагающий товары для детей и новорожденных. В ассортименте магазина более 150 тысяч товаров для детей и мам. Интернет-гипермаркет работает с 2003 года, а суммарная аудитория проекта составляет более 1,5 млн. человек ежемесячно.

Автор: Анна
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