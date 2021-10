Онлайн-гипермаркет HOLODILNIK.RU подвел итоги 3 квартала 2021 года

Онлайн-гипермаркет электроники и бытовой техники HOLODILNIK.RU объявил об итогах 3 квартала 2021 года. Рост оборота к соответствующему периоду 2020 года, который был для компании одним из самых успешных, составил около 15%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, оборот вырос на рекордные 35%. Общая квартальная выручка достигла 5,5 млрд руб., при росте маржинальности более чем на 7%.

Трафик интернет-магазина в третьем квартале увеличился на 16%, составив 6,3 млн пользователей, количество транзакций — на 21%, достигнув более 89 000 операций, конверсия — на 6%. Оборот через онлайн-каналы показал прирост на 33.8%.

Оборот в партнерских программах (продажи через сторонние витрины) вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внушительный рост оборота объясним, помимо прочего, выходом HOLODILNIK.RU на новые площадки (к примеру, подключение к программе “Урожай” от Россельхозбанкаа), а также запуском собственной доставки со своих складов напрямую клиентам Озон, Яндекс.Маркет и Wildberries.

В третьем квартале онлайн-гипермаркет продолжил региональную экспансию. Летом были открыты склады формата darkstore в трех городах: Уфе, Казани и Воронеже. Как отмечают представители компании, идет планомерное развитие в рамках утвержденной модели. Компания успешно показала себя и в качестве оператора монобрендовых оффлайн-магазинов: оборот в направлении “фирменная розница” вырос на 45%, что объясняется значительным приростом в количестве магазинов Haier, находящихся под управлением команды HOLODILNIK.RU.

Что касается отдельных товарных категорий, то традиционно хорошие показатели продемонстрировали продажи холодильного и морозильного оборудования (+25% к 2020 году), отдельные категории встраиваемой техники (рост до 20%). В связи с резкими изменениями погодных условий в этом году двукратный рост показали товары климатической техники: кондиционеры (+90%), водонагреватели (+50%), увлажнители и очистители воздуха (+29%), вентиляторы (+36%).

Высокий спрос сохраняется на товары по уходу за собой, а также товары, связанные с обустройством кухни и приготовлением пищи. Рост по отдельным товарным группам превысил 50%.

Среди телевизоров популярностью пользовались более премиальные модели с диагональю 55 дюймов и более. На фоне падения спроса на 5-6% на уже устаревающие экраны с разрешением HD и FULL HD растут продажи телевизоров с разрешением 4K UHD и 8К до 35%.

После повышенного спроса в прошлом году на покупку земельных участков и загородных домов категория DIY (Do It Yourself) не снижает темпы роста. Так, рекордный рост более 600% показали аксессуары для садовой техники, более 200% — системы для фильтрации воды. Также хорошим спросом пользуются ручные и электроинструменты, строительные пылесосы и мойки.

На фоне ажиотажного спроса в 2020 году отрицательную динамику показали ноутбуки, но при этом категории, связанные с ними, значительно выросли: принтеры, сканеры, мониторы, аксессуары для ноутбуков. Темпы роста этих товаров варьируются от двукратного до десятикратного.

Новые для компании категории показывают опережающий рост относительно рынка, в основном за счет эффекта низкой базы. Это товары для спорта и отдыха, а также товары, связанные с умным домом и безопасностью. Так, категория “фитнес” в третьем квартале увеличилась на 348%, продажи тренажеров выросли на 961%.

Такие результаты были во многом достигнуты благодаря эффективной рекламной политике компании, в том числе, все более увеличивающимся активностям в социальных сетях. Охватные рекламные кампании прошли в Яндекс.Дзен и Tik Tok. Общий охват промоакций составил более 15 млн уникальных пользователей. Количество транзакций, ассоциированных с данными источниками, составило более 15 000.

В третьем квартале HOLODILNIK.RU удалось привлечь новую аудиторию, в том числе за счет успешного релиза в начале года собственного мобильного приложения. Темп прироста продаж через пользовательские смартфоны в третьем квартале вырос в 2 раза (по сравнению со вторым кварталом 2021 года).