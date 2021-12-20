Онлайн-хиты: что покупали россияне в 2021

Привычка покупать онлайн самые базовые категории товаров, сформированная в 2020 году, прочно закрепилась в 2021. Маркетплейс Ozon проанализировал, что чаще всего покупали россияне в уходящем году.

В 2021 году тенденция переноса повседневных покупок на маркетплейсы стала еще более выраженной. 80% товаров в топе-100 популярных на Ozon в 2021 году приходится на высокочастотную категорию FMCG, которая заканчивается и докупается быстрее других. Это так называемый ассортимент «магазина у дома».

Для сравнения, по итогам 2020 года товары повседневного спроса формировали 70% общего топа популярных товаров. Самые популярные в этом году товары — ультрапастеризованное молоко, таблетки для посудомоечной машины, кокосовое молоко, туалетная бумага и кофе в капсулах. Без учета FMCG, рейтинг самых популярных товаров сформировали разнообразные категории от зоотоваров и аптечных товаров до электроники.

Топ-10 самых популярных товаров Ozon в 2021 году

Упаковка бумаги, 500 листов

Медицинские маски в упаковке по 100 штук

Раствор для контактных линз

Товары для кошек: наполнитель, корм и лакомства

Детский домик для игр из картона

Интимная гель-смазка

Умные напольные весы

Насадки для электрических зубных щеток

Защитное стекло для iPhone

Напольная сушилка для белья

Быстрее всего в 2021 на Ozon рос спрос на свежие продукты питания (на рост категории влияет быстрое развитие сервиса Ozon Express, в том числе, его региональная экспансия), авто- и мототовары, мебель, одежду, товары для строительства и ремонта, спортивные товары. При этом постоянное расширение ассортимента маркетплейса приводит на площадку пользователей, которые ищут узкопрофильные товары. Одной из быстрорастущих подкатегорий стали товары для фермерских хозяйств так, в топ-10 вошли товары для пчеловодства, товары для содержания и ухода за птицей и сельскохозяйственными животными, а также корма и кормовые добавки и специализированное оборудование.

Рекорды в заказах

Больше всего заказов сделал покупатель из Коврова Владимирской области он оформил более 1 600 заказов в 2021 году.

Сильнее других на площадке потратился пользователь из Москвы в 2021 году он купил товаров более чем на 5,7 млн рублей.

Одним же из самых объемных заказов стал заказ, оформленный в январе 2021 пользователем из Санкт-Петербурга. Он состоял из почти 300 товарных наименований, преимущественно товаров для детей: детских книг, игрушек для малышей, развивающих карточек и детских энциклопедий.

Почти половина заказов в 2021 (45%) оформлена через приложение Ozon на платформе Android. 68% заказов россияне оплатили банковскими картами. Также в топе популярных методов оплаты — Apple Pay и Ozon Card, которую россияне используют для более выгодных покупок на площадке. Самым популярным методом получения заказов стали ПВЗ Ozon — на них пришлось 87% всех доставок Ozon в 2021 году.

Самыми активными регионами по количеству заказов, помимо Московского региона, стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Татарстан и Ростовская область.

Поисковые запросы на Ozon в течение года отражают сезонный спрос.

Пользователи ищут конкретные товары на площадке непосредственно перед их приобретением. Поисковые запросы отображают сезонность покупок. Весной многие россияне начинали спортивный сезон в апреле в топе поисковых запросов на площадке находились женские и мужские кроссовки. В мае в лидеры поиска ворвались поп-ит и симпл-димпл. Летом россияне искали на Ozon вентиляторы, каркасные бассейны и купальники. В ноябре пользователи больше всего искали электронику влияние оказали большие сезонные распродажи. А в декабре ожидаемо пользователи ищут гирлянды, искусственные ели, а также Lego и Playstation 5. Общий топ самых популярных поисковых запросов на Ozon на 50% состоит из одежды и обуви. Россияне активно покупают эту категорию на мультикатегорийных площадках категория «Одежда» входит в топ-5 быстрорастущих на Ozon.

Топ-10 поисковых запросов в 2021 году