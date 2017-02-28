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Онлайн и офлайн: где российские потребители покупают чаще

В 2016 году 88% российских потребителей, опрошенных онлайн, сказали, что хотя бы однажды совершали покупку в интернете, при этом показатель стабилен второй год подряд (в 2015 году он составил 89%), согласно данным глобального исследования взаимовлияния онлайн- и офлайн-торговли Nielsen. 

Наибольшее число россиян говорят, что приобретают в Сети одежду и аксессуары (в 2016 году 53% отметили, что имеют такой опыт). 38% покупали онлайн книги и музыку столько же — электронику. 34% российских потребителей заказывали через интернет билеты на различные мероприятия, 33% — косметику и средства для ухода за собой, 30% брали путевки и оплачивали отели и билеты. Наименее популярными категориями для онлайн-шопинга в России являются свежая продукция (3%) и упакованные продукты питания (5%).

«Взаимовлияние офлайн- и онлайн-торговли непрерывно усиливается. Все больше потребителей обращаются к интернету, чтобы получить информацию о желаемом товаре, а затем отправляются в магазин, чтобы приобрести его. Другие же поступают наоборот: изучают офлайн, а заказывают на сайте. Вместе с тем при покупке FMCG-категорий россияне по-прежнему в большей степени склонны обращаться к офлайн-каналам. Наращивание популярности онлайн-рынка в индустрии FMCG требует серьезной работы ритейлера над обеспечением максимально полной информации о продукции и условиях покупки — это позволит снизить уровень недоверия потребителей. Во многом сложность развития онлайн-торговли FMCG состоит в том, чтобы предложить более привлекательные по сравнению с офлайном цены и более широкий ассортимент и при этом поддержать прибыльность для ритейлера», — комментирует Дмитрий Швецов, директор по работе с предприятиями розничной торговли Nielsen Россия.  

Стоит отметить, что в России предпочтения онлайн-покупателей в отношении каналов продаж разнятся в зависимости от категории товара. Так, 56% тех, кому необходимы путевки, билеты и отели, склонны обращаться к интернету, и лишь 12% говорят, что в большинстве случаев отправляются в офлайн-магазин туров. Несмотря на то, что большинство имеют опыт покупки одежды и аксессуаров в Сети, 45% отмечают, что все же чаще приобретают их в обычном магазине, 33% — офлайн и онлайн с одинаковой периодичностью, 22% — чаще в интернете.

Что касается свежих продуктов, то 74% россиян преимущественно ходят в обычные магазины, 19% используют и офлайн-, и онлайн-каналы, и лишь 7% делают заказы в Сети. Вместе с тем в мире доля онлайн-покупателей свежей продукции заметно выше — 23%, и при этом 33% глобальных потребителей совмещают покупки в интернете с походами в магазины. За упакованными продуктами (снеками, консервами, напитками и т.д.) 66% россиян чаще всего отправляются в физические точки продаж, 12% — в интернет, 22% выбирают и то, и другое. В мире 29% чаще заказывают такую продукцию в Сети, 36% совмещают онлайн- и офлайн-шопинг, 35% предпочитают только магазины. 

Среди источников информации, способных повлиять на решение о покупке, российские потребители чаще всего отмечали сайт магазина (в таких категориях, как одежда и аксессуары [41%] и электроника [44%]), а также визит в физическую точку продаж (в категориях одежды и аксессуаров [37%], электроники [41%], свежих продуктов [41%], косметики и средств по уходу за собой [40%]). 

В России 37% потребителей, приобретающих свежую продукцию и товары для дома в магазинах, говорят, что в ближайшей перспективе хотели бы попробовать сделать это через онлайн-канал. В мире 14% респондентов сказали, что осуществляют покупку свежих продуктов и товаров для дома онлайн на регулярной основе, среди российских потребителей таковых — 4%. 

Автор: Анна
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