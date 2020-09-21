Онлайн- и офлайн-продажи: аналитика ЮKassa и Эвотора

ИТ-компания «Эвотор» и платежный сервис ЮKassa (прежнее название — Яндекс.Касса) сравнили покупательское поведение в реальной жизни и в онлайне за последние семь месяцев (с февраля по август 2020 года). Офлайн-покупки анализировали по данным смарт-терминалов «Эвотор», а онлайн-покупки — на основе платежей, которые проходили через ЮKassa (обе компании входят в экосистему Сбербанка).

Оборот и количество платежей в офлайн в апреле упали во всех отраслях, но с мая начали восстанавливаться. Онлайн же продолжает расти, как и в прошлом году. В этом году онлайн-покупки особенно сильно выросли в большинстве отраслей в апреле и мае — во время самоизоляции все ушли покупать в интернет. Но с открытием офлайн-магазинов люди понемногу начали возвращаться к покупкам в обычных магазинах.

Одежда и обувь

Сложнее всего период самоизоляции переживали офлайн-магазины одежды и обуви, турагентства и ювелирные. Так, оборот магазинов одежды и обуви сократился в апреле по сравнению с мартом на 85%, а число покупок — на 80%, но уже в июле и августе превысили уровень февраля. Благодаря росту спроса перед началом учебного года и осеннего сезона выручка магазинов одежды и обуви в августе по сравнению с июлем выросла на 34%, а число покупок на 14%. Оборот онлайн-продаж в первый же месяц самоизоляции (апрель) вырос на 51%, что в два раза больше уровня февраля. Снятие режима самоизоляции вызвало небольшой спад (до 8% в июне), но в целом уровень оборота в августе аналогичен апрельскому.

Средний чек в детских магазинах и магазинах игрушек вырос в апреле по сравнению с февралем на 26%, а в июне — на 28%. На самоизоляции родителям приходилось больше времени и денег тратить, чтобы занять детей дома. А при покупке онлайн средний чек в детских магазинах и магазинах игрушек в первый месяц самоизоляции в апреле вырос всего на 16% и практически не менялся до сентября. Привычка покупать на сайтах и в приложениях товары этой категории, видимо, сформировалась до пандемии и даже сезонность спроса не повлияла на стоимость заказов — в среднем за последние пять месяцев родители тратили 4433 рубля за заказ.

Толчок для внутреннего туризма

По данным онлайн-касс, турагентства недополучили в апреле 73% мартовского оборота и 58% покупок. В августе число покупок приблизилось к докарантинному, но примерно трети докризисного оборота турагентства не досчитались. В онлайне оборот и количество платежей у турагентств и гостиниц сильно упали еще в марте, но в мае уже начали восстанавливаться после отмены самоизоляции. В апреле снижение оборота у турагентств составило рекордные 95%, но в июле оборот восстановился на 80% по сравнению с февральскими значениями. При этом в июле было совершено в два раза больше платежей, чем в феврале.

Гостиницы с мая демонстрируют восстановительный рост — оборот онлайн-продаж вышел на «доковидный» уровень в июле и добавил еще 30% в августе. Тезис о самостоятельном планировании отдыха в России иллюстрирует и рост количества онлайн-платежей в июле — плюс 85% по сравнению с июнем. Офлайн-продажи услуг гостиниц приблизились к февральским показателям в июле (93% от февраля), а в августе превысили их на 11%.

В офлайне у турагентств средний чек упал больше чем в два раза в апреле и мае. Вероятно, это связано с тем, что люди вносили предоплату за путешествия после отмены режима самоизоляции и бронировали путешествия по России. В июне средний чек в турагентствах уже превысил мартовские показатели и составил 22 727 рублей.

В онлайн-сегменте падение среднего чека в турагентстве в апреле было намного значительнее — минус 85%, но уже с мая началось аккуратное восстановление. Внимание путешественников переключилось на внутренний туризм и самостоятельное планирование отдыха. По итогам августа средний чек при оплате онлайн услуг турагентств составлял 9 592 рубля, что на 47% ниже «доковидного» февральского уровня.

Колечко, колечко, кольцо

Выручка ювелирных магазинов упала в апреле к марту на 75%, а число покупок — на 61%. Однако продажи ювелирных украшений относительно быстро восстановились — самоизоляцию отменили и начался сезон свадеб. Уже в июле выручка и число покупок в ювелирных магазинах превысили «доковидные» показатели — на 8% в июле и 18% в августе.

Продажа ювелирных украшений онлайн показала максимальный рост оборота в мае — на 47% по сравнению с апрелем, количество платежей выросло на 66% за тот же период. С открытием традиционных магазинов оборот онлайн снизился, хотя все равно превышает доковидные показатели.

Стройка века

Удачнее других сегментов пандемию переживает категория стройматериалов. Выручка и число покупок в этом сегменте просели только в апреле — на 13% по сравнению с февралем, а остальные месяцы существенно превышали «доковидные» значения. Пик спроса на стройматериалы пришелся на июль, когда выручка строительных магазинов выросла практически в два раза. Оборот онлайн-продаж стройматериалов вырос на рекордные на 89% в апреле, что в три раза превышало показателя февраля. Конечно, появившаяся возможность во время самоизоляции сделать ремонт повлияла на динамику, но в августе оборот превышал февральские показатели в 2,5 раза. Количество платежей в апреле также было в 3 раза выше, чем в феврале, а в августе — в 1,7 раз.

В июле после отмены самоизоляции и в разгар дачного сезона средний чек на строительные материалы в офлайн-магазинах вырос на 21% по сравнению с февралем и достиг 1708 рублей. Для сравнения — в апреле средний чек за покупку строительных материалов онлайн снизился на 17% по сравнению с мартом и отыграл падение в июне до 9809 рублей.

Вместо Олимпийских Игр

Также били рекорды последние месяцы и продажи спортивных магазинов. После закрытия фитнес-клубов и спортплощадок в конце марта из-за режима ограничений начала расти популярность домашних тренировок. Офлайновые магазины товаров для спорта и активного отдыха в апреле потеряли около половины февральских продаж, но уже в мае превысили «доковидные» показатели выручки на 17%, а в июле — на 83%. Выручка от онлайн-продаж спортивных товаров росла на 35-40% с апреля по июнь, в пике превысив показатели февраля в 2,5 раза. Количество платежей росло скромнее — 25-29% с апреля по май, но уже летом началось снижение.

Средний чек товаров для спорта и активных видов отдыха в офлайне достиг пика в апреле и составил 1887 рублей, на 23% превысив февральские показатели. Самый низкий чек в этой категории был в июле — 1299 рублей, что на 15% меньше, чем в феврале. При покупке онлайн средний чек любителей спорта рос на 8% с апреля по июнь — до максимального значения в 8874 рубля в первый месяц лета, затем стал снижаться аналогичными темпами.

Технологический бум

Максимальный рост оборота при онлайн-продажах был зафиксирован в сегменте электроники и бытовой техники — плюс 116% по сравнению с мартом, что в 4 раза выше уровня февраля. Количество платежей выросло на 186%, при этом средний чек, наоборот, упал на 25%. К концу лета онлайн-оборот стабилизировался, но продолжает превышать «доковидные» значения в 2 раза.

В офлайне продажи электроники и бытовой техники тоже с начала лета превышали февральские показатели, но категория выросла не так значительно, как в онлайне. В июне оборот магазинов электроники и бытовой техники был на 12% выше февральского, в июле — на 27%, в августе — на 30%. Средний чек в категории существенно не менялся и составил в августе 2832 рубля.

В мае и в августе также отмечался резкий скачок оборота онлайн-платежей в поликлиниках — 38% и 81% соответственно по сравнению с предыдущими месяцами. Возможно, дело в тестах на COVID и в отложенном спросе из-за закрытия медучреждений и летнего отдыха.

Кстати, в большинстве онлайн-категорий средний чек во время самоизоляции после небольшого снижения в апреле начинал расти — от цветов и товаров для хобби до секс-шопов и бытовой техники. При офлайн-покупках средний чек в этих категориях за последние семь месяцев менялся незначительно.

Россияне продолжают активно оплачивать онлайн товары и услуги — даже после отмены режима самоизоляции. На фоне пандемии количество людей, которые стали покупать через интернет еду и товары, заметно выросло. Если раньше многие пользователи предпочитали своими глазами увидеть товар на витрине и только потом заказать его на сайте, то теперь для еще большего числа людей покупка происходит полностью в онлайне — от выбора и принятия решения до оформления заказа и оплаты.