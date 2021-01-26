Онлайн или с доставкой: как и почему изменился рынок услуг

Год назад большинство россиян даже не подозревали об онлайн-нянях и тренерах, а заказ товаров и продуктов с доставкой был редким исключением, но в постковидной реальности изменились не только привычки россиян, но и способы ведения бизнеса, а для многих россиян пандемия и вовсе стала стимулом для освоения новых источников заработка. Аналитики Авито подвели итоги работы рынка услуг и выделили основные тренды в развитии сферы.

С доставкой и онлайн

Переход на удаленную работу и стремление сократить количество контактов стали основными драйверами изменений, заставив предпринимателей изменить не только сами сервисы, но и способ привлечения клиентов — выход на онлайн-площадки, стал для компаний и частных специалистов способом найти новых клиентов и источники заработка. Так, например, число объявлений от мастеров по ремонту фото- и видеотехники выросло за год в 4 раза, а предложений услуг кейтеринга, в том числе доставки домашней еды, стало в 3 раза больше.

Важный тренд пандемического года — популярность сервисов доставки, будь то курьерские и транспортные услуги или стрижка и маникюр «с доставкой на дом». Самыми востребованными среди услуг на Авито стали транспортные сервисы: доставка, помощь в переездах, грузоперевозки и другие. Для производителей и продавцов различных товаров запуск доставки стал способом адаптироваться к новым пользовательским привычкам, в то же время компании заказывали услуги грузчиков и водителей для переездов, отказываясь от офисов или переезжая в помещения поменьше. Рядовые же россияне (реже чем бизнес, но е,чаще, чем в доковидном 2019-м) заказывали услуги грузчиков для переездов за город — для многих дачная удаленка оказалась комфортнее пребывания в квартире. Поскольку предложение и спрос в категории росли практически равномерно, стоимость транспортных услуг, несмотря на востребованность выросла всего на 11%.

Карантинные ограничения и стремление россиян сократить число контактов, а заодно сэкономить время на визитах в салон стали драйвером роста предложения и спроса на маникюр, стрижки и бьюти-процедуры. За год спрос на услуги мастеров красоты вырос на 53%, а количество предложений в категории «Красота и здоровье» увеличилось на 24%. Для мастеров выезд к клиентам стал дополнительным источником заработка. Наиболее остро вопрос стрижки встал для мужчин, которые продолжали ходить на работу — для них визит к парикмахеру не роскошь, а регулярная необходимость, а уже следом за мужчинами, к мастерам начали записываться и девушки. Несмотря на отмену массовых мероприятий и концертов, россиянки не отказывались от любимых бьюти-процедур и вызывали на дом не только парикмахеров и специалистов ногтевого сервиса, но и косметологов и даже визажистов — ведь если корпоратив проходит онлайн, это не значит, что на нем не нужно быть красивой.

Всё (и все) в дом

Самоизоляция заставила многих наконец задуматься о состоянии жилья — или даже постройке нового, поближе к природе. Кто-то наконец начал давно запланированный ремонт, а кто-то решил начать с чистого листа и занялся стройкой — так спрос на отделочные работы за год вырос на 43%, а на строительство домов и коттеджей — на 41%. Вместе со спросом на постройку загородной недвижимости вырос и интерес к благоустройству участка — спрос в этой категории стал выше на 71%, и, конечно, какая дача без бани — в этом году парилки строят на 40% активнее, чем в доковидные времена.

Ремонтным работам в этом году подверглось не только недвижимое имущество, но и техника — под натиском резко возросших нагрузок приставки, холодильники и микроволновки начали ломаться чаще, а времени на их починку у россиян стало больше — ведь ехать в офис не нужно, а мастера, который готов приехать в тот же день, можно найти онлайн. Так спрос на услуги по ремонту техники вырос на 51%, причем активнее всего — в два раза чаще, чем год назад — россияне ремонтировали приставки, ставшие одним из основных домашних развлечений для детей и взрослых. При этом благодаря росту популярности выездных сервисов частные мастера, которые готовы приехать быстро, успешно конкурируют с крупными сервисами, ведь зачастую ремонт стиральной машины, приставки или компьютера нужен срочно, а вот официальные гарантии отходят на второй план.

Рейтинг самых востребованных услуг на Авито по итогам 2020 и в сравнении с 2019 годом, вся Россия

№ Категория Рост предложения за год Рост спроса за год Средняя цена Изменение цены за год 1 Транспорт, перевозки 21% 38% 500 11% 2 Ремонт, строительство 3% 37% 250 25% 3 Красота, здоровье 24% 53% 700 0% 4 Ремонт и обслуживание техники 86% 51% 250 -7% 5 Оборудование, производство 30% 60% 400 14% 6 Уборка 36% 65% 300 50% 7 Сад, благоустройство 38% 71% 300 0% 8 Обучение, курсы 29% 31% 500 0% 9 Деловые услуги 28% 37% 500 0% 10 Мастер на час 23% 46% 250 25% 11 Праздники, мероприятия 9% 22% 1 000 0% 12 Бытовые услуги 21% 42% 100 0% 13 IT, интернет, телеком 32% 4% 500 0% 14 Реклама, полиграфия 52% 21% 300 20% 15 Установка техники 14% 81% 1 200 20%

Больше услуг заказчикам услуг

Вместе с продавцами товаров онлайн-площадки активно осваивали и компании из сферы услуг, а также частные мастера — в течение 2020 года предложение услуг на Авито стабильно росло, по итогам I квартала оно увеличилось на 8%, во II квартале выросло еще на 7%, в III квартале — на 3%, а к концу года свои услуги на Авито предлагали на 11% больше организаций и частных лиц, чем кварталом ранее.

С переходом на удаленку и вводом ограничений во II квартале резко вырос и спрос: россияне активно искали альтернативы привычным сервисам: услуги по доставке, онлайн-тренеров, онлайн-нянь, репетиторов и педагогов. И даже после снятия ограничений рост продолжился — по итогам III квартала 2020 он составил +32% по отношению к II кварталу года.

Причем связано это не только со стремлением сократить число контактов и найти нужных специалистов онлайн или с выездом на дом, но и с ростом числа предложений на онлайн-площадках — для многих предпринимателей, которые вышли в онлайн весной, к концу года онлайн-платформы стали основным каналом привлечения клиентов, а мастерам дали возможность стабильного заработка.

Динамика рынка услуг на Авито квартал к кварталу, вся Россия