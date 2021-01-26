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Онлайн или с доставкой: как и почему изменился рынок услуг

Год назад большинство россиян даже не подозревали об онлайн-нянях и тренерах, а заказ товаров и продуктов с доставкой был редким исключением, но в постковидной реальности изменились не только привычки россиян, но и способы ведения бизнеса, а для многих россиян пандемия и вовсе стала стимулом для освоения новых источников заработка. Аналитики Авито подвели итоги работы рынка услуг и выделили основные тренды в развитии сферы.

С доставкой и онлайн

Переход на удаленную работу и стремление сократить количество контактов стали основными драйверами изменений, заставив предпринимателей изменить не только сами сервисы, но и способ привлечения клиентов — выход на онлайн-площадки, стал для компаний и частных специалистов способом найти новых клиентов и источники заработка. Так, например, число объявлений от мастеров по ремонту фото- и видеотехники выросло за год в 4 раза, а предложений услуг кейтеринга, в том числе доставки домашней еды, стало в 3 раза больше.

Важный тренд пандемического года — популярность сервисов доставки, будь то курьерские и транспортные услуги или стрижка и маникюр «с доставкой на дом». Самыми востребованными среди услуг на Авито стали транспортные сервисы: доставка, помощь в переездах, грузоперевозки и другие. Для производителей и продавцов различных товаров запуск доставки стал способом адаптироваться к новым пользовательским привычкам, в то же время компании заказывали услуги грузчиков и водителей для переездов, отказываясь от офисов или переезжая в помещения поменьше. Рядовые же россияне (реже чем бизнес, но е,чаще, чем в доковидном 2019-м) заказывали услуги грузчиков для переездов за город — для многих дачная удаленка оказалась комфортнее пребывания в квартире. Поскольку предложение и спрос в категории росли практически равномерно, стоимость транспортных услуг, несмотря на востребованность выросла всего на 11%.

Карантинные ограничения и стремление россиян сократить число контактов, а заодно сэкономить время на визитах в салон стали драйвером роста предложения и спроса на маникюр, стрижки и бьюти-процедуры. За год спрос на услуги мастеров красоты вырос на 53%, а количество предложений в категории «Красота и здоровье» увеличилось на 24%. Для мастеров выезд к клиентам стал дополнительным источником заработка. Наиболее остро вопрос стрижки встал для мужчин, которые продолжали ходить на работу — для них визит к парикмахеру не роскошь, а регулярная необходимость, а уже следом за мужчинами, к мастерам начали записываться и девушки. Несмотря на отмену массовых мероприятий и концертов, россиянки не отказывались от любимых бьюти-процедур и вызывали на дом не только парикмахеров и специалистов ногтевого сервиса, но и косметологов и даже визажистов — ведь если корпоратив проходит онлайн, это не значит, что на нем не нужно быть красивой.

Всё (и все) в дом

Самоизоляция заставила многих наконец задуматься о состоянии жилья — или даже постройке нового, поближе к природе. Кто-то наконец начал давно запланированный ремонт, а кто-то решил начать с чистого листа и занялся стройкой — так спрос на отделочные работы за год вырос на 43%, а на строительство домов и коттеджей — на 41%. Вместе со спросом на постройку загородной недвижимости вырос и интерес к благоустройству участка — спрос в этой категории стал выше на 71%, и, конечно, какая дача без бани — в этом году парилки строят на 40% активнее, чем в доковидные времена.

Ремонтным работам в этом году подверглось не только недвижимое имущество, но и техника — под натиском резко возросших нагрузок приставки, холодильники и микроволновки начали ломаться чаще, а времени на их починку у россиян стало больше — ведь ехать в офис не нужно, а мастера, который готов приехать в тот же день, можно найти онлайн. Так спрос на услуги по ремонту техники вырос на 51%, причем активнее всего — в два раза чаще, чем год назад — россияне ремонтировали приставки, ставшие одним из основных домашних развлечений для детей и взрослых. При этом благодаря росту популярности выездных сервисов частные мастера, которые готовы приехать быстро, успешно конкурируют с крупными сервисами, ведь зачастую ремонт стиральной машины, приставки или компьютера нужен срочно, а вот официальные гарантии отходят на второй план.

Рейтинг самых востребованных услуг на Авито по итогам 2020 и в сравнении с 2019 годом, вся Россия

Категория

Рост предложения за год

Рост спроса за год

Средняя цена

Изменение цены за год

1

Транспорт, перевозки

21%

38%

500

11%

2

Ремонт, строительство

3%

37%

250

25%

3

Красота, здоровье

24%

53%

700

0%

4

Ремонт и обслуживание техники

86%

51%

250

-7%

5

Оборудование, производство

30%

60%

400

14%

6

Уборка

36%

65%

300

50%

7

Сад, благоустройство

38%

71%

300

0%

8

Обучение, курсы

29%

31%

500

0%

9

Деловые услуги

28%

37%

500

0%

10

Мастер на час

23%

46%

250

25%

11

Праздники, мероприятия

9%

22%

1 000

0%

12

Бытовые услуги

21%

42%

100

0%

13

IT, интернет, телеком

32%

4%

500

0%

14

Реклама, полиграфия

52%

21%

300

20%

15

Установка техники

14%

81%

1 200

20%

Больше услуг заказчикам услуг

Вместе с продавцами товаров онлайн-площадки активно осваивали и компании из сферы услуг, а также частные мастера — в течение 2020 года предложение услуг на Авито стабильно росло, по итогам I квартала оно увеличилось на 8%, во II квартале выросло еще на 7%, в III квартале — на 3%, а к концу года свои услуги на Авито предлагали на 11% больше организаций и частных лиц, чем кварталом ранее.

С переходом на удаленку и вводом ограничений во II квартале резко вырос и спрос: россияне активно искали альтернативы привычным сервисам: услуги по доставке, онлайн-тренеров, онлайн-нянь, репетиторов и педагогов. И даже после снятия ограничений рост продолжился — по итогам III квартала 2020 он составил +32% по отношению к II кварталу года.

Причем связано это не только со стремлением сократить число контактов и найти нужных специалистов онлайн или с выездом на дом, но и с ростом числа предложений на онлайн-площадках — для многих предпринимателей, которые вышли в онлайн весной, к концу года онлайн-платформы стали основным каналом привлечения клиентов, а мастерам дали возможность стабильного заработка.

Динамика рынка услуг на Авито квартал к кварталу, вся Россия

Автор: Анна
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