Онлайн кассы по всей России дали сбой

В магазинах по всей России произошел сбой из-за проблем с фискальными регистраторами марки Штрих-М-01Ф. Онлайн-кассы массово выдали ошибку из-за обновления прошивки.

«Реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля. Пока не знаю, случайно или нет вкралась ошибка в микрокод этого принтера, но сейчас по всей стране, вслед за солнцем, из всех магазинов несется мат. Ибо что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?» — написал в Facebook генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев.

С такой же проблемой столкнулись розничные сети и АЗС по всей стране — там, где установлен регистратор этой марки. Подобные сбои произошли в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Кемерово и т. д.

В Федеральной налоговой службе подтвердили сбой в работе контрольно-кассовой техники производителей «Штрих-М», «РР-Электро», «Тринити» и НТЦ «Измеритель» (дочерняя структура «Штрих-М»), но отметили, что к остановке бизнеса сбой не привёл.

В ведомстве напомнили, что в таких случаях продавцы обязаны формировать кассовые чеки коррекции с общей суммой неотражённой выручки. В ФНС пообещали не привлекать магазины и точки продаж к административной ответственности: «В таких обстоятельствах вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкоголя, нет».

В компании «Штрих-М» подтвердили, что речь идет о сбое программного обеспечения и новая прошивка уже выпущена. В «Штрих-М» подчеркнули, что «проблема есть по всей России».