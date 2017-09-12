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Право и налоги RSS

Онлайн-магазины с ценными бумагами попадут под регулирование

Центробанк расширит понятие дилерской деятельности и включит в неё онлайн-магазины с ценными бумагами и площадки для торговли опционами. Об этом пишет РБК со ссылкой на заместительницу директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Ольгу Шишлянникову.

ЦБ планирует допускать к продаже производных инструментов — опционов, форвардов, свопов со всеми видами базовых активов и других ценных бумаг — только лицензированные площадки.

Помимо этого, в случае вступления в силу поправок в закон «О рынке ценных бумаг» иностранные компании не смогут предлагать свои производные инструменты российским инвесторам.

«Сейчас, по экспертным оценкам, как минимум 200–250 компаний регулярно предлагают такие продукты российским гражданам. На наш взгляд, часть этих компаний откажется от деятельности после вступления поправок закона в силу, часть зарегистрирует юрлицо, а часть продолжит нарушать», — говорит Шишлянникова.

Банк России будет с помощью Роскомнадзора блокировать сайты компаний, которые без регистрации в России юридического лица продают свои ценные бумаги напрямую инвесторам. Также, согласно поправкам, ЦБ может обращаться с запросами к зарубежным регуляторам с требованием отзыва лицензии у определённых компаний, незаконно работающих в российском правовом поле.

Автор: Анна
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