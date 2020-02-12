Онлайн-платежи: главные тенденции 2019 года

Assist проанализировал, какие изменения произошли в сфере онлайн-платежей в 2019 году. Пользователи все чаще расплачиваются в интернете при помощи карт национальной платежной системы «Мир» и мобильных платежных сервисов, при этом средняя величина онлайн-платежей по pay-сервисам выросла заметнее всего — на 14%. Количество платежей, совершенных с мобильных устройств, достигло 47% от общего числа, их рост значительно опережает рост десктопных платежей. Все больше увеличивается доля платежей с кредитных карт — в минувшем году их объем составил уже 60% в рублях. Москвичи и петербуржцы совершают основную часть платежей в интернете — 43% и 15% соответственно.

«Мир» удвоился в онлайне

Количество транзакций по картам «Мир» при оплате покупок в интернете за прошедший год удвоилось, благодаря чему доля национальной платежной системы достигла 7% от общего объема онлайн-платежей в рублях. Напомним, что два года назад доля онлайн-платежей по картам «Мир» не превышала 1%. Продолжает сокращаться относительный объем онлайн-платежей по картам Visa в рублях — на 4 п.п. за 2019 год (54% в 2018 году и 50% в 2019).

Средняя величина одного онлайн-платежа по картам всех платежных систем в 2019 году практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Владельцы карт «Мир» в среднем совершают платеж на 2656 рублей, Visa — 3240 рублей, MasterCard — 3442 рубля.

Онлайн-плательщики «распробовали» pay-сервисы

В прошлом году мобильные платежные сервисы показали хорошую динамику, и доля онлайн-платежей в рублях по ним выросла с 2% в 2018 году до 9% в 2019 году. Отметим, что на этот результат прямым образом влияет количество интернет-компаний, предлагающих pay-сервисы своим покупателям в качестве средства оплаты, а таковых, по статистике Assist, еще менее трети от общего числа.

Самый крупный средний онлайн-платеж по-прежнему остается за банковской картой — в 2019 году он составил 3275 рублей. При помощи pay-сервисов тратили за один платеж 2465 рублей. Тем не менее примечательно, что средняя величина одного онлайн-платежа по pay-сервисам выросла за минувший год на 14%, тогда как по банковским картам — на 2%. Очевидно, потенциал этого роста еще не исчерпан, т.к. в целом pay-сервисами пользуется наиболее продвинутая аудитория, владеющая смартфонами с биометрическими технологиями аутентификации.

Онлайн-платежи становятся все мобильнее

Уже почти каждый второй онлайн-платеж совершается с мобильного устройства: за прошедший год количество таких платежей составило 47% от общего числа. Десктоп год от года теряет свои позиции, но вряд ли будет вытеснен полностью, пока есть категории товаров и услуг, выбор и оплата которых удобнее при помощи большого экрана и полной версии сайта.

Платежи продолжают «перетекать» в мобильный канал, и это наглядно видно по динамике прироста объема платежей: за прошедший год объем онлайн-платежей, совершенных с мобильных устройств, вырос на 49% в рублях, тогда как аналогичный показатель у десктопных платежей — на 14%.

Средний онлайн-платеж с мобильных устройств по-прежнему меньше, чем с десктопа — 2770 и 3599 рублей соответственно. За год они практически не изменились (в пределах 1-2%).

Кредитные карты набирают обороты

Тенденция заметного роста объема онлайн-платежей по кредитным картам, обозначившаяся в 2018 году, продолжилась и в 2019-м. Два года назад доля таких платежей была на уровне 51%, год назад — 55%, по итогам 2019 года уже 60% в рублях.

Средний размер одного онлайн-платежа по кредитным картам выше, чем по дебетовым — 3621 рубль против 2855 рублей. За прошедший год это соотношение также не претерпело заметных изменений.

Москва онлайн

Москва традиционно показывает наибольший результат по объему онлайн-платежей — за 2019 год он составил 43% в рублях. Это больше, чем все остальные регионы России вместе за исключением Санкт-Петербурга — на него приходится 15%, на остальные регионы 42%.

В среднем за один онлайн-платеж жители Москвы тратят 3211 рублей, Санкт-Петербурга — 3069 рублей, во всей остальной стране — 2873 рубля.

Для обзора использованы данные онлайн-платежей компаний — клиентов Assist.

Assist с 1998 года обеспечивает прием электронных платежей для российских и зарубежных онлайн-компаний. С помощью Assist можно принимать платежи по картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и «Мир», а также посредством систем мобильных платежей Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и электронных кошельков Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney.

Assist доверяют более 3000 крупнейших онлайн-компаний по всему миру, среди которых Google, Ozon, Ozon.Travel, Большой театр, Мариинский театр, Bileter, HeadHunter, Puma, Sony, Xiaomi, Bonprix, KFC, Burger King, Starbucks, Росгосстрах, The Body Shop, Mothercare, Allsoft, Ашан и многие другие.