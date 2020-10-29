Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами бизнеса

Компания RBK.money и исследовательское агентство Data Insight провели совместное исследование онлайн-платежей в интернет-торговле, в рамках которого изучили российские компании, получающие от физических лиц оплату за товары или предоставляемые услуги.

В рамках исследования удалось сформулировать отличительные особенности требований к настройкам платежных решений, критичные для игроков рынка в описываемых сегментах.

Сегмент онлайн-образования

В сегменте онлайн-обучения ключевое значение приобретают опции кредитования и возможности подключения рекуррентных платежей. Причиной этого становится высокая стоимость продукта, блокирующая подключение менее платежеспособной аудитории.

Регулярно возникающая потребность вернуть деньги за неоказанную услугу приводит необходимости резервирования средств на счету покупателя, следовательно, платежный сервис должен уметь работать с холдированием.

Решающими аргументами в пользу выбора платежного оператора для компаний, работающих в сегменте онлайн-образования становятся высокая надежность работы, хорошая сервисная поддержка, размер комиссии за эквайринг и разнообразие методов оплаты, доступных пользователю.

Сегмент сервисов, работающих по модели подписки

Для сегмента подписок характерен запрос на подключение рекуррентных платежей, который обусловлен самой моделью построения бизнеса. Технологические компании сегмента высоко оценивают возможность кастомизации платежных решений, предоставляемую провайдером.

При выборе провайдера компании данного сегмента опираются на такие параметры как надежность платежного решения и качественная сервисная поддержка оператора. Размер комиссии за эквайринг является важным, но не решающим аргументом.

Сегмент продажи билетов на мероприятия

Аналогичные требования сформировались и в сегменте сервисов, продающих билеты на мероприятия. Стоимость услуг провайдера большинство компаний также оценивает только в неразрывной связке с бесперебойной и безошибочной работой сервиса и отлаженной системой поддержки.

Во всех описанных сегментах отмечается, что платежный сервис должен уметь обрабатывать трансграничные оплаты и платежей, совершенные картами зарубежных банков.

Пандемия оказала разнонаправленное влияние на исследуемые рынки. Ситуация локдауна подстегнула спрос на большинство продуктов в сегменте подписок и в онлайн-образовании, однако негативно повлияла на ивент-индустрию и сервисы продажи билетов на мероприятия.

«Мы выяснили, что знание платежных продуктов среди онлайн-предприятий очень низкое. Далеко не все компании рассматривают платежную систему, как один из факторов, способствующих развитию бизнеса в целом. При этом надежная поддержка 24/7 и размер комиссии являются ключевыми факторами при выборе платежного провайдера. Несмотря на то, что подключение новых способов онлайн-платежей может стать дополнительным драйвером бизнеса, для некоторых — это просто рабочий инструмент, и важно, чтобы он был понятным и надежным.» Денис Бурлаков, генеральный директор компании RBK.money

«Онлайн-платежи стали частью нашей повседневной жизни. Опция онлайн-оплат существует практически в каждой компании, принимающей деньги от физических лиц, это must have для любого современного бизнеса. Но в процессе выбора подходящего инструментария для подключения онлайн-платежей игроки рынка сталкиваются с определенными сложностями. Наше текущее исследование показало, что эти сложности очень схожи для однотипных видов бизнеса. В каждом сегменте настройка платежных сервисов имеет свои особенности, свои проблемы, свои задачи. Не всегда для этих задач существует простой и однозначный ответ, но поиск нового решения — это шаг вперед. И, как мы надеемся, стимул для развития рынка платежных решений.» Федор Вирин, партнер Data Insight

Опубликованный отчет является составной частью данного исследования и включает в себя три сегмента: онлайн-образование, сервисы подписок и билеты на мероприятия.

В нем подробно анализируются факторы, важные для компаний при выборе платежного оператора, опции онлайн-платежей, востребованные компаниями из указанных сегментов.

В ходе исследования были проведены глубинные интервью с представителями бизнеса, ответственными за работу с онлайн-платежами. Информация, полученная в интервью, была обобщена и проанализирована.