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Онлайн-площадки стали драйвером продаж одежды и обуви в России

Стагнация продаж в оффлайн-ритейле компенсировалась ростом категории на онлайн-площадках.

Согласно исследованию Fashion Consulting Group, опубликованному в декабре этого года, динамика продаж одежды и обуви в России в традиционном ритейле в 2018 году осталась на уровне прошлого года и составила 2,36 трлн.рублей. Однако, у рынка одежды остался очевидный драйвер — онлайн-продажи. Аналитики Data Insight и исследовательский холдинг «Ромир» отмечают, что в 2018 году в интернет-магазинах сохранилась положительная динамика роста продаж в данной категории.

По данным «Ромир» продажи одежды онлайн в 2018 году выросли на 13,2% и стали одним из драйверов роста рынка e-commerce вместе с продуктами питания. В Data Insight рассказали о том, что в течение 2018 года число заказов в категории одежда непрерывно росло: так, во 2 квартале 2018 года рост числа заказов составил 11%, а в третьем — 25% к 2017. Основной вклад в рост рынка внесли 2 крупных игрока — OZON и Wildberries.

Продажи одежды и обуви на интернет-площадке OZON по итогам 2018 года выросли на 65% год к году, что в 5 раз быстрее темпов онлайн-ритейла в целом. В начале 2019 года рост продаж в категории продолжился и составил уже 95% год к году.

Один из интересных трендов года: в 2018 году спрос на зимнюю одежду сместился с сентября-октября на ноябрь из-за аномально теплой осени в европейской части России. Это стимулировало более активные продажи в конце 4 квартала — на OZON, например, в Черную Пятницу они выросли на 400% — и в новогодние каникулы, когда рост составил 98%.

Категория одежды, обуви и аксессуаров вошла в топ-5 в структуре продаж OZON. Число заказов в данной категории в 2018 году составило 1,2 млн., показав рост на 82% к 2017 — это в 3 раза больше, чем в онлайн-канале в целом. Самыми популярными брендами одежды на OZON стали oodji, Sela, Concept Club, United Colors of Benetton, Adidas и Puma, а обуви — Ralf Ringer и Tamaris. Средний чек в категории составил около 3 000 рублей.

В 2019-2020 годах OZON планирует десятикратный рост продаж одежды и обуви. Будут открыты специализированные склады для данной товарной категории, в 500-600 пунктах самовывоза в сети OZON появится возможность примерки одежды или обуви перед совершением покупки. Вывод маркетплейса компании из режима бета-тестирования в 1 полугодии 2019 позволит вырастить товарный ассортимент в категории «Одежда и обувь» еще в 2,5 раза к концу 2019 года.

Автор: Анна
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