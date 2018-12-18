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Онлайн покупатели обуви смелее и самоувереннее «оффлайновых»

За год работы на цифровых торговых площадках обувная сеть «Юничел» сделала выводы о предпочтениях россиян — через интернет покупают более смелые и креативные модели. В частности хорошо расходится обувь ярких цветов: красная, синяя, зелёная. Популярны модели с металлическим блеском, люрексом и сложной фурнитурой. Также бОльшим спросом пользуются туфли из лаковой кожи.

В оффлайн магазинах же чаще покупают практичную, универсальную обувь для всей семьи.

— Очень редко с витрин магазина берут какие-нибудь фееричные красные лаковые туфли. Хотя, безусловно, они привлекают внимание. А вот в интернет-магазинах такие броские вещи, напротив, уходят «влёт», — говорит генеральный директор обувной фабрики «Юничел» Владимир Денисенко. — Я могу приблизительно охарактеризовать нашего постоянного покупателя, который совершает покупки в оффлайне — это люди средних лет, ценящие качество: врачи, учителя, военные. Они взвешенно принимают решения и потому им необходимо прийти в магазин и выбрать обувь путём примерок. Но нельзя отрицать, что растёт число других покупателей. Им нравится смотреть на мир через экран монитора, делать покупки онлайн, расплачиваться через мобильный банк. Соответственно вкусы и предпочтения у этих двух групп тоже разные.

Руководитель крупнейшего отечественного производства считает, что говорить о том, что е-коммерс подменит собой традиционную торговлю рано.

Так как в регионах ещё очень велика та аудитория, которая привыкла выбирать обувь в магазине — по удобству колодки, по полноте, по мягкости кожи, по ощущениям. И эти люди вряд ли в ближайшее время изменят своим привычкам.

«Юничел» активно развивает интернет-торговлю с конца прошлого года — крупнейший отечественный ритэйлер запустил эинтернет-магазин unichel-sohop.ru. А в 2018 году вышел на мировые интернет-площадки, которые представляют бренд не только в России, но и в Белоруссии и Украине, Lamoda и Wildberries.ru.

Автор: Анна
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