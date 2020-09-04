Онлайн покупка лекарств: мнение потребителей

С 1 апреля 2020 года в России стала разрешена онлайн продажа лекарственных средств. Исследовательский холдинг «Ромир» провел исследование общественного мнения на тему онлайн покупки лекарственных препаратов. В ходе исследования выяснилось, что почти половина россиян (47%) не пользуются услугами онлайн покупки лекарств и продолжают ходить в аптеку (см. Гистограмму 1). Чуть менее трети россиян (31%) сообщили, что стали иногда покупать препараты онлайн. 13% респондентов заявили, что теперь в основном совершают онлайн покупки лекарств. Каждый десятый (10%) россиянин не знаком с такой возможность и продолжает посещать аптеки.

Гистограмма 1. Стали ли Вы покупать / заказывать лекарства онлайн?

Источник данных: «Ромир», сентябрь 2020

Чаще других об отказе покупать лекарства онлайн заявляли россияне старше 60 лет, которые по-прежнему ходят в аптеки (55%). Респонденты в возрасте 25-34 лет чаще других стали заказывать препараты онлайн, в том числе и на постоянной основе.

Второй вопрос исследования касался причин, по которым россияне отказываются покупать лекарства онлайн. Так, большинство респондентов (59%), которые не заказывают лекарства онлайн, полагают, что оффлайн покупка более удобна (см. Гистограмму 2). Более трети россиян (36%) считают, что купить лекарства в аптеке быстрее, чем ждать онлайн заказ. Кроме того, для 28% респондентов оказалась важной возможность проконсультироваться с фармацевтом в аптеке. Также россияне предпочитают доверять конкретной аптеке (14%) и считают, что в аптеке лекарства представлены в большем ассортименте.

Гистограмма 2. Почему Вы не заказываете лекарства онлайн?

Источник данных: «Ромир», сентябрь 2020