Онлайн покупка лекарств: мнение потребителей
С 1 апреля 2020 года в России стала разрешена онлайн продажа лекарственных средств. Исследовательский холдинг «Ромир» провел исследование общественного мнения на тему онлайн покупки лекарственных препаратов. В ходе исследования выяснилось, что почти половина россиян (47%) не пользуются услугами онлайн покупки лекарств и продолжают ходить в аптеку (см. Гистограмму 1). Чуть менее трети россиян (31%) сообщили, что стали иногда покупать препараты онлайн. 13% респондентов заявили, что теперь в основном совершают онлайн покупки лекарств. Каждый десятый (10%) россиянин не знаком с такой возможность и продолжает посещать аптеки.
Гистограмма 1. Стали ли Вы покупать / заказывать лекарства онлайн?
Источник данных: «Ромир», сентябрь 2020
Чаще других об отказе покупать лекарства онлайн заявляли россияне старше 60 лет, которые по-прежнему ходят в аптеки (55%). Респонденты в возрасте 25-34 лет чаще других стали заказывать препараты онлайн, в том числе и на постоянной основе.
Второй вопрос исследования касался причин, по которым россияне отказываются покупать лекарства онлайн. Так, большинство респондентов (59%), которые не заказывают лекарства онлайн, полагают, что оффлайн покупка более удобна (см. Гистограмму 2). Более трети россиян (36%) считают, что купить лекарства в аптеке быстрее, чем ждать онлайн заказ. Кроме того, для 28% респондентов оказалась важной возможность проконсультироваться с фармацевтом в аптеке. Также россияне предпочитают доверять конкретной аптеке (14%) и считают, что в аптеке лекарства представлены в большем ассортименте.
Гистограмма 2. Почему Вы не заказываете лекарства онлайн?
Источник данных: «Ромир», сентябрь 2020
«Несмотря на то, что коронавирус дал колоссальное развитие онлайн сервисам на фармацевтическом рынке, потребитель в целом оказался к этому не готов. Основная причина отказа от онлайн покупок — это доставка. В современном мире человек не готов ждать. Дойти до ближайшей аптеки гораздо проще, чем ждать курьера и еще оплачивать этот сервис.
Помимо всего прочего фармацевтический рынок сильно отличается от классического FMCG, ведь поход в аптеку чаще сопряжен с возможностью проконсультироваться со специалистом, задать вопрос, проверить назначения врача и просто пообщаться (более характерно для аудитории 60+) — что в свою очередь возможно только при очном визите. Мы уверены, что онлайн сервисы на рынке обязательно займут свою нишу, однако все будет идти постепенно и скачкообразного роста в ближайшей перспективе мы не ожидаем», — комментирует директор по работе с клиентами «Ромир» (Mile Group), Марина Шепотиненко.