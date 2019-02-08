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Онлайн-покупки новых автомобилей набирают популярность

Основной причиной роста интернет-продаж новых автомобилей в России стало то, что спрос в 2018 году вырос на 12,8%, а квоты на автомобили, предоставляемые импортерами дилерам, и, соответственно, дилерские складские запасы ограничены. Образуется дефицит тех или иных моделей в необходимых покупателю комплектациях и цвете. И все больше потребителей ищут нужную модель у онлайн-агрегаторов, где можно сразу оценить все предложения рынка.

Эти площадки сейчас показывают кратный рост продаж. Так, только через один из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов Autospot.ru в 2018 году было реализовано свыше 11500 машин на общую сумму 17,9 млрд рублей, а показатели компании по количеству и обороту за год выросли в 2 и 2,5 раза соответственно.

Сервис онлайн-продаж позволяет купить нужный автомобиль без ожидания поставки, найдя его у одного из дилеров. В дальнейшем купленное таким образом авто можно обслуживать у любого другого официального дилера без потери гарантии.

Как отмечают в компании, на популярность продаж новых автомобилей через интернет повлияло также возросшее доверие людей к онлайн-торговле в целом, когда вошло в привычку приобретать через экраны своих гаджетов практически все. Удобство покупок через интернет сложно оспорить — они позволяют не только быстро найти нужный товар, но и сравнить его стоимость у разных продавцов, а также узнать о других условиях, акциях, скидках. В частности, на портале Autospot.ru собраны предложения дилеров по продаже новых автомобилей, находящихся у них в наличии, с указанием актуальной цены и с учетом действующих скидок. Помимо этого, посетителям предоставляется ряд бесплатных услуг, например индивидуальный подбор машины по заданным параметрам. Ежедневно на сайте представлены около 30 000 новых автомобилей от 33 популярных брендов. Найти среди них свой можно буквально в несколько кликов.

Другим важным фактором увеличения продаж новых автомобилей через интернет стало сокращение числа официальных дилеров. За минувший год в России, несмотря на рост продаж автомобилей, закрылись 40 дилерских центров. Это значит, что их потенциальные клиенты, выбирая новые авто, будут изучать предложения в соседних районах, пользуясь Интернетом, то есть станут онлайн-покупателями.

Ситуация на рынке благотворно влияет на популяризацию онлайн-продаж автомобилей и позволяет интегрировать в процесс новые сервисы и услуги, пользоваться которыми сегодня удобнее онлайн.

«Наша задача на ближайшие годы — агрессивное наращивание рыночной доли, — говорит генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев. — К 2022 году мы планируем увеличить продажи автомобилей через интернет в 10 раз, получив тем самым 5% рынка, охватить еще больше регионов и запустить ряд сопутствующих сервисов, таких как автокредитование и автострахование».

Важно, что покупки автомобилей через интернет напрямую зависят от общей ситуации на рынке. Люди чаще всего ищут дефицитные популярные модели в конкретных комплектации и цвете, которые можно забрать без ожидания и предзаказа. Именно поэтому в отчетах AEB и Autospot.ru в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей входят одни и те же модели (подробности в таблице). Отличия заключаются лишь в занимаемых ими местах: в онлайн-продажах на это влияет не только сам спрос, но и предложение, а также выделяемые дилерам квоты, о которых уже было сказано, и отсутствие продаж с предзаказами — статистика ведется только по продажам автомобилей, находящихся в наличии у дилеров.

Самые продаваемые через агрегаторы новые автомобили (по регионам) по данным Autospot.ru в сравнении с лидерами продаж по данным AEB

Место

Москва

Санкт-Петербург

Другие регионы РФ

Топ-10 по РФ (AEB)

1

Hyundai Creta

Hyundai Solaris

Lada Vesta

Lada Vesta

2

Hyundai Solaris

Hyundai Creta

Hyundai Creta

Lada Granta

3

Kia Rio

Kia Rio

Hyundai Solaris

Kia Rio

4

Škoda Rapid

Škoda Octavia

Kia Rio

Hyundai Creta

5

Škoda Octavia

Škoda Rapid

Škoda Rapid

Hyundai Solaris

6

Kia Sportage

Kia Rio X-Line

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo

7

Volkswagen Polo

Kia Soul

Lada Vesta SW

Lada Largus

8

Škoda Kodiaq

Renault Duster

Kia Rio X-Line

Renault Duster

9

Kia Rio X-Line

Volkswagen Polo

Kia Sportage

Škoda Rapid

10

Kia Sorento Prime

Kia Sportage

Volkswagen Tiguan

Lada XRAY
Автор: Анна
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