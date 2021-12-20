Аналитики Lamoda совместно с экспертами ЮKassa (сервис компании ЮMoney, входит в экосистему Сбера) изучили онлайн-покупки россиян в преддверии Нового года и рассказали о самых популярных категориях трат. В рамках исследования было проанализировано потребительское поведение с 15 ноября по 5 декабря 2020 и 2021 годов.

По данным ЮKassa, больше всего перед Новым годом выросли продажи бытовой техники и электроники (+117%), одежды и обуви (+73%), косметики (+50%) и ювелирных украшений (+17%).

«Спрос в предновогодние недели традиционно высокий. Многие интернет-магазины начинают привлекать клиентов скидками задолго до Нового года. В этом году средний чек на бытовую технику показал самый значительный рост на 76%, до 36 754 рублей. Существенно больше стал и средний чек на ювелирные украшения — он увеличился на 38% и достиг 4 881 рубля» Иван Глазачев, генеральный директор финтех-компании ЮMoney.

По данным Lamoda, одним из самых популярных подарков для женщин остаются косметические наборы: для ванны и душа (спрос вырос в 5,6 раза), ухода за волосами (+163%) и макияжа глаз (+97%). Высоким спросом пользуются парфюмерия (продажи выросли на 55%) и аксессуары: кредитницы (+139%), шарфы (+37), сумки (+24%). Ещё один популярный подарок серьги: их в этом году покупают на 62% чаще, чем в прошлом. Вдвое выросли продажи пижам.

Самым популярным товаром для мужчин в ноябре-декабре в бьюти-сегменте стала туалетная вода, спрос вырос почти на 100%. Наиболее востребованные подарки для мужчин набор для ухода за телом (рост в пять раз), мужская парфюмерная вода (+263%), набор для бритья (+122%). В топ популярных аксессуаров входят обложка для паспорта (+240%), браслет (+167%), несессер (73%), сумки (+61%) и кошельки (+53%).

«Многие пользователи Lamoda решили порадовать своих близких товарами премиум-сегмента. Причем быстрее всего в этом разделе растут продажи детских товаров — +45% к показателям прошлого года. Также хороший рост показали женские ремни (+59%) и сумки (+46%). А мужские ремни покупают более чем в два раза чаще, чем в 2020 году»nbsp; Виктория Абдрашитова, директор по растущим категориям Lamoda.

По данным ЮKassa, в категории «Одежда и обувь» премиум-товары стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей в ноябре-декабре этого года покупали на 114% чаще, чем в прошлом году. Товары стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей приобретали на 106% чаще, от 80 до 100 тысяч рублей — на 165%, от 100 до 500 тысяч рублей на 219% чаще, чем год назад.

Активнее всего, по данным Lamoda, перед Новым годом закупаются жители Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В этих городах онлайн-продажи в ноябре-декабре выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Активно готовятся к празднику и жители Челябинска, где продажи увеличились на 18%.