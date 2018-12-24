Онлайн-продавцов фальшивых медикаментов будет ждать до 12 лет тюрьмы

Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении уголовной и административной ответственности за продажу поддельных лекарств через интернет, сообщает ТАСС.

В случае одобрения законопроекта, продавцов фальшивых медикаментов на сумму свыше 100 тыс. рублей будет ждать наказание от 5 до 8 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей, а в случае смерти от контрафактных лекарств двух и более лиц — срок тюремного заключения составит до 12 лет и штраф до 5 млн рублей.

Одновременно с этим депутаты внесли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. За реализацию поддельных лекарств или БАДов партиями стоимостью не более 100 тыс. рублей штраф составит до 200 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до 800 тыс. рублей, а также до 5 млн рублей для юридических лиц.

«Цель этих поправок — защитить здоровье россиян от мошенников, которые не просто наживаются на чужой беде, а создают прямую угрозу для жизни и здоровья людей», — сказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Новые поправки внесены в соответствие с требованием Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения. На сегодняшний день правоохранительными органами выявлено около 700 интернет-ресурсов, в том числе социальные сети и ресурсы с бесплатными объявлениями, на которых продаются рецептурные препараты, в частности сильнодействующие психотропные и наркотические лекарственные средства.