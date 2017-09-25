Онлайн-продажа алкоголя будет по паспортам

Приобретенные через интернет алкогольные напитки можно будет передавать покупателю только после подтверждения его совершеннолетия. Подтверждением возраста может служить паспорт и водительское удостоверение. Такое требование содержится в предложениях Минфина о правилах онлайн-продажи алкоголя, сообщают «Известия».

Кроме того, Минфин при подготовке законопроекта учел рекомендацию о контроле времени продажи спиртного. Время и факт покупки могут фиксироваться при помощи мобильных устройств, которые выдают кассовый чек в момент оплаты и имеют связь с универсальным транспортным модемом.

Сейчас законопроект проходит процедуру межведомственного согласования. Документ концептуально поддержало Минэкономразвития, согласовал Минпромторг, однако Минздрав и Роспотребнадзор дали отрицательные отзывы.

В Минздраве опасаются, что при легализации дистанционной торговли алкоголем возникает риск нарушения уже установленных запретов. Например, возможны продажи в ночное время и несовершеннолетним, а также рост торговли нелегальным спиртным.

Ранее Министерство финансов РФ подготовило проект о легализации дистанционной торговли слабоалкогольных напитков в специальной доменной зоне и только в разрешенное время.