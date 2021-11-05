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Онлайн-продажи ADAMAS выросли на 40%

Ювелирный бренд ADAMAS увеличил продажи в онлайн-сегменте на 40% с начала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представители ADAMAS уверены, что это не предел: несмотря на локдаун, бренд усилил курьерскую доставку и запустил масштабную акцию для покупателей.

Теперь клиенты ADAMAS со всей России могут заказывать украшения с доставкой на дом и примерять их перед покупкой, не посещая магазин. Усиление курьерской службы компания приурочила к новым ограничениям в связи с коронавирусом: в Москве и некоторых регионах введен тотальный локдаун и торговые точки закрыты, в других — в магазины и торговые центры людей пускают только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию. Там, где ограничения менее жесткие, покупатели могут заказать украшения на сайте ADAMAS с самовывозом из магазина.

«Для нас важно обеспечить надлежащий уровень сервиса, даже если заказов будет очень много. Поэтому мы активизировали все внутренние ресурсы и партнеров, а также готовы к любым экстренным ситуациям и уже сейчас прорабатываем различные меры, которые позволят обеспечить скорость и качество курьерской доставки. Спрос на ювелирные украшения не падает. Золото с каждым годом растет в цене, поэтому такая покупка — не только прекрасный подарок, но и вложение в будущее, для многих это определяющий фактор при покупке ювелирных изделий», — рассказывает Анастасия Тугбаева, директор по маркетингу компании ADAMAS.

Несмотря на локдаун, ювелирный бренд решил не отказываться от своих планов и запустил федеральную акцию «Black Friday в ADAMAS». Со 2 ноября украшения с драгоценными (в том числе, с бриллиантовыми) и полудрагоценными вставками можно приобрести со скидкой 80%, украшения с фианитами или без вставок — со скидкой 70%, а изделия из категории «Цепи» — со скидкой 20%. Кроме того, в магазинах сети продолжает действовать сервис «Покупай со Сбером», позволяющий делать покупки в рассрочку.

Автор: Анна
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