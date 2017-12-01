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Онлайн-продажи бытовой техники у «М.Видео» и «Эльдорадо» достигли рекордных показателей

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Электроника

«М.Видео» и «Эльдорадо» объявляют итоги российского рынка крупной и мелкой бытовой техники за девять месяцев 2017 года. Онлайн-продажи этих двух сегментов впервые превысили показатели докризисного 2014 года как в штучном, так и в денежном выражении. Совокупный объем интернет-рынка бытовой техники достиг почти 6 млн штук и 53 млрд рублей, что на 10% и 2% выше, чем за аналогичный период 2014 года соответственно. Каждый пятый предмет бытовой электроники в России в 2017 году был куплен онлайн.

В целом, в январе-сентябре 2017 года россияне купили стиральных машин, холодильников и другой крупной техники на более чем 181 млрд рублей, рынок снизился по сравнению с 2016 годом на 2%. Продажи в натуральном выражении выросли на 8% до 12 млн штук. Спрос на чайники, утюги и другую малую бытовую технику вырос на 8% до 18 млн штук, объем рынка в денежном выражении остался на уровне 2016 года и составил 50 млрд рублей. Таким образом, средний чек в сегменте крупной и малой бытовой техники снизился на 7-10%, как за счёт общего снижения цен, так и вследствие перераспределения спроса в сторону бюджетного и среднего ценового сегментов.

Онлайн-продажи демонстрируют более высокую динамику, чем рынок в целом: сегмент крупной бытовой техники вырос на 13% в штуках, в деньгах остался на уровне 2016 года. В сегменте малой бытовой техники спрос вырос на 19% в штучном выражении и 11% в денежном. Доля онлайн-продаж в сегменте крупной бытовой техники достигла 24%, для малой бытовой техники доля онлайна составила почти 20%.

В разрезе наиболее популярных брендов в сети «Эльдорадо» и «М.Видео» в сегменте крупной бытовой техники тройка лидеров осталась неизменна, при этом отмечается увеличение доли рынка каждого из участников: LG, Bosch, Indesit. В сегменте мелкой бытовой техники лидерство принадлежит брендам Philips, Bosch и Samsung.

Лидерами по темпам роста стали такие товарные категории, как приборы для мужского бритья (+18%), фены и другие приборы для укладки волос (+11,5%), устройства для эпиляции (+17%), кофемашины (+8%), пылесосы (+14%), микроволновые печи (+12%), посудомоечные машины (+12,5%), стиральные машины (+9,5%). Данные по сети «Эльдорадо» свидетельствуют об опережающих темпах роста продаж ряда категорий по отношению к остальному рынку. Спрос на утюги опережает рынок на 12%, кухонные плиты — на 11%, электробритвы — на 10%, посудомоечные машины — на 7%, микроволновые печи — на 4%, кофемашины на 3%.

Результаты «М.Видео» в сегменте бытовой техники отражают рыночный тренд: продажи в штучном выражении росли втрое быстрее, чем в денежном. Доля компании на рынке крупной бытовой техники достигла 25,3% в денежном выражении. Динамика роста интернет-продаж в сети заметно выше, чем на рынке: спрос на крупную бытовую технику в интернет-магазине сети вырос на 15,7% в деньгах и 22% в штуках, для малой бытовой техники соответственно плюс 31% в деньгах и 50% в штуках.

«Особенностью 2017 года стало заметное снижение средней цены практически во всех сегментах бытовой техники. Этот тренд оказал позитивное влияние на спрос: мы видим заметное оживление, покупатели проще принимают решение о покупке техники в дом. Дополнительным стимулом к совершению покупок стали доступные кредитные предложения и выгодные акции рассрочки, которые делают крупные покупки не слишком обременительными для семейного бюджета. Кроме того, очевидным драйвером роста остаются онлайн-продажи», — прокомментировал директор направления бытовой электроники в «М.Видео» Сергей Ли.

«Прямое сотрудничество компании „Эльдорадо“ с ведущими мировыми брендами позволяет предлагать нашим покупателям широкий ассортимент бытовой техники, электроники и товаров для дома на оптимальных условиях. Наша компания — признанный эксперт в области бытовой техники, и мы рады укреплению наших позиций», ‒ подчеркнул генеральный директор «Эльдорадо» Михаил Никитин.

Компании и сервисы: LG, М.видео, Samsung, Эльдорадо
Автор: Анна
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