Онлайн-продажи через мессенджер Telegram превысили 1 млрд рублей

Блокируемый в России мессенджер Telegram становится крупной площадкой для онлайн-продаж: в 2019 году через него было продано товаров на 1,1 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на подсчёты рекламной сети Admitad.

В своем исследовании о том, как новые медиаканалы (блоги, соцсети, мессенджеры и YouTube) влияли на онлайн-торговлю в 2019 году, Admitad проанализировала данные о более чем 8 млн онлайн-заказов, совершенных через свою сеть в России. Продажи онлайн-игроков через традиционные онлайн-каналы, за исключением контекстной рекламы, в Admitad оценили в 2019 году в 86,4 млрд руб., через новые медиаканалы, среди которых блоги, социальные сети, мессенджеры и видеосервис YouTube, — в 8,3 млрд руб. При этом мессенджеры с большей аудиторией, чем Telegram, — WhatsApp и Viber — не являются востребованным каналом продаж, это прежде всего коммуникационные сервисы.

Большую, чем Telegram, динамику продаж в 2019 году, по версии Admitad, показали такой традиционный канал как контекстная реклама (+216%, до 15,1 млрд руб.), а также популярная социальная сеть Instagram (+243%, абсолютные значения не раскрываются). Однако, обращают внимание в Admitad, нужно учитывать, что мессенджер — это моноканал продаж, то есть всего лишь ссылка, на которую может кликнуть пользователь, тогда у Instagram трафик можно адресовать целевой аудитории или просто разместить рекламу в блоге.

Для 80% компаний новые медиаканалы — способ повысить узнаваемость бренда. На площадке Telegram только около 5% блогеров рекламируют товары. В целом в мессенджерах более активно продвигают продукты, на которые рекламодатели часто делают скидки для повышения продаж. Группы и паблики в соцсетях «хорошо продают» спортивные товары, одежду и обувь, электронику, а также инструменты и садовую технику, отмечается в исследовании.

Большинство рекламодателей озабочены растущей долей блокираторов рекламы и ищут новые способы достучаться до аудитории, объясняет интерес к новым способам продвижения заместитель гендиректора агентства Isobar Андрей Коваль. Кроме того, по его словам, нативная реклама часто вызывает больше доверия. Хорошая динамика продаж через Telegram обусловлена преимущественно эффектом низкой базы.