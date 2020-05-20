Онлайн-продажи «Детского мира» показали рекордный рост в апреле 2020 года

Компания «Детский мир» в апреле продемонстрировала взрывной рост онлайн-продаж. Объем товарооборота интернет-магазина и мобильного приложения «Детского мира» увеличился в 3,8 раза год к году до 3,3 млрд рублей (с НДС), было доставлено 1,9 млн заказов детских товаров в России.

В период высокого спроса за сутки было оформлено 115 тыс. заказов — более значительное количество заказов наблюдалось в день прошлогодней распродажи «Черная пятница», когда оформили 124 тыс. заказов. Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России выросла практически в 5 раз год к году до 42%.

Лидерами интернет-продаж стали такие категории, как «Одежда и обувь» (+480%), «Детское питание» (+436%) и «Игрушки» (+326%). Зоотовары продемонстрировали высокий темп роста, объем онлайн-продаж этой категории увеличился практически в 14 раз год к году. В период самоизоляции самыми популярными товарами в сегменте «Игрушки» оказались настольные игры и товары для творчества (+874%). Самыми активными онлайн-покупателями стали жители Москвы, Санкт-Петербурга Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода.

В апреле, в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране, был зафиксирован повышенный спрос на курьерскую доставку онлайн-заказов. По итогам месяца доля товарооборота данного канала достигла практически 30% всего онлайн-сегмента. Благодаря запуску услуги доставки из ближайшего розничного магазина в конце прошлого года «Детский мир» снизил время доставки до одного дня в 30 крупнейших городах России. Компания также осуществляет экспресс-доставку в течение нескольких часов после оформления онлайн-заказа в 19 городах России.

Более 70% онлайн-выручки составил самовывоз интернет-заказов из розничных магазинов сети «Детский мир». Компания продолжает обеспечивать высокий уровень сервиса сборки и выдачи товаров: 95% онлайн-заказов, собранных с полки магазина, выдается на кассе покупателю в течение 60 минут с момента оформления заказа.

По состоянию на 20 мая 2020 года большая часть магазинов Группы в России продолжает работать, временно закрыты 62 из 729 магазинов сети «Детский мир». В Казахстане временно закрыты 30 из 38 магазинов сети, при этом в 13 закрытых магазинах организованы места выдачи заказов интернет-магазина сети «Детский мир». Белорусская сеть «Детмир» продолжает работать в обычном режиме.

По итогам апреля 2020 года объем неаудированной выручки ГК «Детский мир» с учетом онлайн-сегмента снизился на 20% год к году до 7,5 млрд рублей. При этом товарооборот Группы по итогам первых 18 дней мая 2020 года вырос на 2% год к году с учетом временно закрытых магазинов.