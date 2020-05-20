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Онлайн-продажи «Детского мира» показали рекордный рост в апреле 2020 года

Компания «Детский мир» в апреле продемонстрировала взрывной рост онлайн-продаж. Объем товарооборота интернет-магазина и мобильного приложения «Детского мира» увеличился в 3,8 раза год к году до 3,3 млрд рублей (с НДС), было доставлено 1,9 млн заказов детских товаров в России.

В период высокого спроса за сутки было оформлено 115 тыс. заказов — более значительное количество заказов наблюдалось в день прошлогодней распродажи «Черная пятница», когда оформили 124 тыс. заказов. Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России выросла практически в 5 раз год к году до 42%.

Лидерами интернет-продаж стали такие категории, как «Одежда и обувь» (+480%), «Детское питание» (+436%) и «Игрушки» (+326%). Зоотовары продемонстрировали высокий темп роста, объем онлайн-продаж этой категории увеличился практически в 14 раз год к году. В период самоизоляции самыми популярными товарами в сегменте «Игрушки» оказались настольные игры и товары для творчества (+874%). Самыми активными онлайн-покупателями стали жители Москвы, Санкт-Петербурга Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода.

В апреле, в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране, был зафиксирован повышенный спрос на курьерскую доставку онлайн-заказов. По итогам месяца доля товарооборота данного канала достигла практически 30% всего онлайн-сегмента. Благодаря запуску услуги доставки из ближайшего розничного магазина в конце прошлого года «Детский мир» снизил время доставки до одного дня в 30 крупнейших городах России. Компания также осуществляет экспресс-доставку в течение нескольких часов после оформления онлайн-заказа в 19 городах России.

Более 70% онлайн-выручки составил самовывоз интернет-заказов из розничных магазинов сети «Детский мир». Компания продолжает обеспечивать высокий уровень сервиса сборки и выдачи товаров: 95% онлайн-заказов, собранных с полки магазина, выдается на кассе покупателю в течение 60 минут с момента оформления заказа.

По состоянию на 20 мая 2020 года большая часть магазинов Группы в России продолжает работать, временно закрыты 62 из 729 магазинов сети «Детский мир». В Казахстане временно закрыты 30 из 38 магазинов сети, при этом в 13 закрытых магазинах организованы места выдачи заказов интернет-магазина сети «Детский мир». Белорусская сеть «Детмир» продолжает работать в обычном режиме.

По итогам апреля 2020 года объем неаудированной выручки ГК «Детский мир» с учетом онлайн-сегмента снизился на 20% год к году до 7,5 млрд рублей. При этом товарооборот Группы по итогам первых 18 дней мая 2020 года вырос на 2% год к году с учетом временно закрытых магазинов.

«В апреле мы наблюдали рекордный рост онлайн-продаж: наши логистические и IT-мощности позволили удовлетворить повышенный спрос и своевременно выполнить все наши обязательства перед покупателями. Сегодня мы видим, что продажи наших розничных магазинов также выходят на траекторию роста.

Развитие дистанционной торговли становится не только перспективным направлением бизнеса, но и социально значимой мерой для борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Нашей команде удалось оперативно адаптировать бизнес-процессы под меняющиеся условия, чтобы обеспечить безопасность наших покупателей и сотрудников. Мы ввели бесконтактную доставку онлайн-заказов. Курьеры интернет-магазина, а также сотрудники розничных магазинов и распределительных центров снабжены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Во всех торговых помещениях и зданиях Компании проводится усиленная дезинфекция.

Конкурентные цены, быстрая доставка и широкий ассортимент являются ключевыми факторами высоких результатов нашего онлайн-сегмента. Сегодня мы развиваем не только мультиканальный розничный бизнес, но и проводим цифровую трансформацию всех бизнес-процессов для обеспечения бесшовного покупательского опыта в разных каналах продаж.

Новое мобильное приложение, которое было запущено в конце прошлого года, также набирает большую популярность среди наших покупателей. Данный канал занимает уже половину всех онлайн-продаж.

К третьему кварталу текущего года мы планируем реализовать полномасштабный запуск маркетплейса детских товаров, а также усилить логистическую инфраструктуру, открыв первый региональный склад интернет-магазина в Южном федеральном округе площадью около 6 000 кв. м.».

Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир»

Автор: Анна
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