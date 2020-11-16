Онлайн-продажи «Детского мира» превысили миллиард рублей за прошлую неделю

Компания «Детский мир» объявляет результаты акции «Неделя шопинга», завершившейся 15 ноября. По итогам акции ритейлер установил несколько новых рекордов по объемам онлайн-продаж.

В главный день акции 11 ноября Компания увеличила онлайн-продажи более чем в 3 раза год к году, продемонстрировав один из самых высоких темпов роста в российском сегменте e-commerce. При этом количество заказов впервые за день превысило 170 тысяч, а доля онлайн-канала в общих продаж сети «Детский мир» в России достигла 41%.

По итогам всей «Недели шопинга» интернет-продажи Компании выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Недельный объем товарооборота интернет-магазина и мобильного приложения «Детского мира» превысил один миллиард рублей. Самой быстрорастущей категорией оказалась «Одежда и обувь» (+291%). Наибольшая покупательская активность наблюдалась в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.