Онлайн-продажи «Евросети» выросли на 174%

Количество онлайн-заказов за ноябрь-декабрь 2017 возросло на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а выручка — на 174%, сообщает пресс-служба «Евросети».

Модернизация сайта, возможность резервирования и быстрой (до 4 часов) доставки заказов в магазины «Евросети», расширение товарного предложения, рост маркетинговой активности, удобный интерфейс и высокая скорость обработки заказов увеличили конверсию сайта на 70% в 2017 году по сравнению с показателями 2016. Более того, произведенные технические улучшения обеспечили бесперебойную работу сайта в самое горячее время — в декабре 2017 года.

«В 2017, помимо работы с ассортиментом, доставкой и маркетинговыми активностями, наши специалисты провели большую работу по оптимизации сайта и нашей инфраструктуры, существенно увеличили скорость и хорошо подготовились к большим пиковым нагрузкам. Безусловно, это положительно отразилось на продажах и помогло „Евросети“ справиться с ростом заказов в декабре. За последнюю неделю декабря мы приняли, обработали и доставили столько же заказов и на такую же сумму, как за весь август 2017», комментирует Илья Адамский, директор управления интернет-коммерции и корпоративных продаж компании «Евросеть».

По статистике компании, количество заказов с самовывозом продолжает стремительно расти. В 2017 году 60% онлайн заказов покупатели забирали в магазинах в течение 24 часов, а общий объем заказов, выкупленных на торговых точках, составил 73% от общей выручки по заказам, сделанным на сайте.

Также важным драйвером роста стала обновленная мобильная версия сайта. В 2017 году конверсия мобильной версии выросла на 163% к 2016 году, рост выручки составил 466%. Количество покупателей, предпочитающих совершать покупки с мобильных устройств, возрастает, так, в 2017 году 46% заказов оформлено с помощью мобильных устройств.