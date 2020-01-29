Онлайн-продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 70% до 144 миллиардов рублей в 2019 году

ПАО «М.видео» сообщает объединённые неаудированные про-форма показатели чистых продаж и продаж сопоставимых магазинов (like-for-like), а также результаты развития сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» за двенадцать месяцев и четвёртый квартал, окончившиеся 31 декабря 2019 года.

Ключевые объединённые показатели 2019 года (про-форма*):

Продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» увеличились на 3,8% год-к-году до 437,5 млрд рублей (с НДС).

Общие онлайн-продажи компании** выросли на 70,2% год-к-году до 144,0 млрд рублей (с НДС). Доля общих онлайн-продаж в продажах Группы составила 32,9%.

Продажи сопоставимых магазинов (LFL) по Группе за 2019 год показали снижение на 5,5% и выросли на 7,1% по сравнению с 2017 годом преимущественно из-за высокой базы 2018 года.

Группа расширила сеть на 97 новых магазинов до 1 038 на 31 декабря 2019 года.

Ключевые объединённые показатели четвёртого квартала 2019 года:

Продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» в четвёртом квартале 2019 года составили 138,3 млрд рублей (с НДС), что на 1,4% ниже показателей четвёртого квартала 2018 года.

Общие онлайн-продажи увеличились на 57,2% год-к-году до 52,6 млрд рублей (с НДС) и достигли рекордных 38,0% от продаж Группы.

Продажи сопоставимых магазинов (LFL) по Группе за четвёртый квартал 2019 года снизились на 9,7% и выросли на 3,5% по отношению к четвёртому кварталу 2017 года как следствие высокой базы 2018 года.

* Про-форма операционной отчётности по Группе «М.Видео-Эльдорадо» показывает сводные продажи, LFL и результаты развития сетей «М.Видео» и «Эльдорадо», включающие итоги работы «Эльдорадо» не с момента закрытия сделки по её приобретению, а с начала 2018 года.

** Общие онлайн-продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» в соответствии со стратегией ONE RETAIL учитывают все продажи авторизованным клиентам через интернет, включая доставку на дом, самовывоз и продажи, зарегистрированные в магазинах через мобильные устройства продавцов (RTD, Real Time Dealing или продажи в режиме реального времени). В настоящее время продажи через RTD доступны только в магазинах «М.Видео».

«Группа „М.Видео-Эльдорадо“ в 2019 году завершила интеграцию бизнеса „Эльдорадо“ — мы создали одно юридическое лицо, перевели все операции на единую ERP-систему, реализовали все запланированные синергии и подтвердили эффективность нашей бизнес-модели, в рамках которой два бренда управляются одной компанией и усиливают друг друга. В результате, Группа, в соответствии с озвученными ранее целями, вышла на новый устойчивый уровень прибыльности по показателю EBITDA, а также в декабре 2019 года вернулась к практике дивидендных выплат. Следующим этапом мы видим реализацию потенциала дальнейшего роста бизнеса при сохранении текущего уровня рентабельности — одного из самых высоких в мире среди публичных компаний сектора потребительской электроники.

По данным Gfk, рынок бытовой техники и электроники в России вырос на 2,9% по итогам 2019 года. Группа „М.Видео-Эльдорадо“ продолжила опережать рынок и нарастила продажи на 3,8% до 437,5 миллиардов рублей, интегрировав все преимущества онлайн и офлайн каналов в рамках единой бизнес-модели. Онлайн-продажи Группы выросли на 70% за последний год, достигнув 144 миллиардов рублей, в то время как онлайн рынок бытовой техники и электроники, согласно Gfk, показал рост на 20%. Уже треть наших общих продаж приходится на онлайн, что говорит об успешной трансформации компании из омниканальной в ONE RETAIL», — отметил президент Группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

«Мы видим, что несмотря на высокий рост продаж через Интернет, доля клиентов, использующих многоканальный подход (как онлайн, так и в магазинах), растёт и достигла порядка 70% на рынке бытовой электроники. Понимая это, мы развернули наше решение RTD (мобильное приложение для продавцов) на все магазины „М.Видео“ в течение 2019 года. С августа более 10 000 продавцов могут зарегистрировать клиента в магазине с помощью этого приложения и сделать уникальные персональные предложения, что положительно влияет на продажи. Мы можем сравнивать и анализировать поведение клиента и онлайн, и в магазине. Таким образом мы получаем уникальные данные для создания удобной среды и возможности делать индивидуальные предложения для каждого клиента. В прошлом году мы также запустили мобильное приложение „М.Видео“, которое было скачано более миллиона раз и имеет один из самых высоких рейтингов в своей категории. Мы планируем дальнейшую цифровую трансформацию нашего бизнеса для будущего роста и повышения эффективности», — подчеркнул главный исполнительный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес.

«Телеком остаётся одним из ключевых драйверов рынка электроники. Группа вошла в этот сегмент несколько лет назад и сегодня является одним из основных игроков. Продажи смартфонов „М.Видео-Эльдорадо“ в 2019 году выросли на 17% год-к-году, что выше динамики рынка. Более того, наши клиенты покупают каждое второе устройство с аксессуаром или дополнительной услугой. Этот „экосистемный“ подход, в основе которого находятся потребности наших покупателей, позволяет нам укреплять лидерство на рынке и повышать эффективность», — добавил г-н Фернандес.

Продажи Группы выросли на 3,8% год-к-году до 437,5 млрд рублей (с НДС) по итогам 2019 года благодаря активному открытию новых магазинов и сильному росту общих онлайн-продаж. Продажи бренда «М.Видео» в 2019 году увеличились на 4,6% год-к-году и достигли 292,5 млрд рублей (с НДС). Продажи «Эльдорадо» выросли на 2,4% год-к-году до 144,9 млрд рублей (с НДС).

Общие онлайн-продажи Группы (заказы онлайн с доставкой на дом или самовывозом из магазинов и авторизованные продажи в магазинах через мобильные устройства продавцов, RTD) показали рост на 70,2% к 2018 году и достигли 144,0 миллиардов рублей. Общие онлайн-продажи составили 32,9% от всех продаж Группы по итогам 2019 года и достигли 38,0% в четвёртом квартале 2019 года.

Онлайн-продажи «М.Видео» почти удвоились год-к-году до 116,4 млрд рублей (с НДС) в 2019 году благодаря внедрению проекта RTD, росту числа транзакций и среднего чека. В августе 2019 года Группа успешно внедрила проект RTD во всех магазинах сети «М.Видео».

Онлайн-продажи «Эльдорадо» (заказы онлайн с доставкой на дом и самовывоз из магазинов) выросли на 12,8% год-к-году до 27,6 млрд рублей (с НДС) за счет увеличения числа транзакций и среднего чека.

За 2019 год Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила сеть на 97 магазинов, включая 38 магазинов «М.Видео», 45 «Эльдорадо» и 14 магазинов m_mobile. Общее число магазинов Группы составило 1 038 на 31 декабря 2019 года.

Операционные показатели Группы «М.Видео-Эльдорадо» в 4-м квартале и за 2019 год (про-форма*):