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Онлайн-продажи «М.Видео-Эльдорадо» превысили 50% выручки

Как сообщает «Коммерсант», за первые полгода 2020 года продажи группы «М. Видео-Эльдорадо» увеличились на 7,6%, до 208,4 млрд руб. с учетом НДС год к году. Онлайн-продажи за этот период выросли на 97,5%, до 116,8 млрд, достигнув 56,1% в выручке группы.

Онлайн-продажи компании в апреле-июне 2020 года выросли на 117,5% по сравнению с прошлым годом и достигли 60,1 млрд рублей, что составляет 69,1% от общих продаж группы. Наибольший пик роста онлайн-продаж пришелся на май, следует из данных ритейлера.

Негативное влияние на продажи в магазинах во втором квартале оказала пандемия COVID-19. Продажи снизились на 5,8% год к году, до 86,9 млрд руб., включая НДС. «В апреле продажи группы снизились на 23,5% год к году, в мае — на 3,8%, в июне продажи вернулись к росту, который составил 7,1% год к году», — отмечается в сообщении группы.

«Яндекс. Такси», Gett Delivery и другие локальные партнеры осуществляют доставку в связи с высоким спросом на онлайн-продажи. Компания расширила географию доставки на 300 новых городов и поселков, а интернет-заказы теперь можно получить в постаматах магазинов «Пятерочка», т.к. «М. Видео-Эльдорадо» сотрудничает с X5 Retail Group.

Ранее сообщалось, что торговые сети «М. Видео» и «Эльдорадо» открыли продажу бытовой техники и электроники через маркетплейс Ozon. В интернет-магазине представлено порядка 80% ассортимента ритейлеров.

Автор: Александр
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