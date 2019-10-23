Онлайн-продажи мебели и товаров для дома в 2019 году превысили 1,5 млрд рублей

По оценке Admitad, общий объём продаж мебели и товаров для дома в интернете мог превысить 20 млрд.рублей. В компании ожидают продолжение роста вместе с активным выходом в онлайн новых брендов — новым клиентом партнерской сети с октября стал Hoff.

В российском подразделении Admitad* изучили продажи в магазинах товаров для дома и мебели в интернете за 9 месяцев 2019 года (январь-сентябрь). По собственным данным компании, за данный период общий объём продаж через партнерскую сеть вырос на 59% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) и превысил 1,5 млрд рублей (в 2018 год — 995 млн рублей). Количество онлайн-заказов увеличилось на 52% и превысило 170 тысяч.

По данным АКИТ, продажи мебели и товаров для дома в интернете в 2018 году составили около 17,7 млрд.рублей. Продажи данного сегмента через партнерскую сеть Admitad в 2018 году составили 1,34 млрд.рублей (около 7,5% от всего рынка). На основе этих данных в Admitad оценивают общий объём интернет-продаж мебели и товаров для дома за 9 месяцев 2019 года как минимум в 20 млрд.рублей.

В Admitad отмечают, что есть несколько причин для значительного роста онлайн-продаж в данном сегменте ритейла. Розничные бренды и магазины в поиске новых клиентов идут в онлайн, открывая собственные интернет-магазины или разделы на маркетплейсах. А потребители чаще выбирают онлайн из-за широкого ассортимента и возможности сэкономить при покупке (например, с помощью купона на скидку или кэшбэка). Средний чек с одного заказа в партнерской сети составляет 9232 рубля, 30% покупок совершаются с мобильных устройств.

В 2019 году новые каналы трафика получают всё больше веса в привлечении новых клиентов в интернет-магазины. В частности, по данным Admitad лучшие темпы роста продаж демонстрируют блоги и тематические форумы (+161%), соцсети (+181%), мессенджеры (+325%). Объём онлайн-продаж через блоги и соцсети составляет 55 и 68 млн.рублей соответственно.

Самыми масштабными каналами для привлечения онлайн-заказов в сегменте мебели и товаров для дома остаются кэшбэк-сервисы и сайты-агрегаторы купонов и промокодов на скидки. На кэшбэк-сервисы приходится 264 млн рублей от оборота рекламодателей, на сайты и сервисы с купонами и промокодами — 394 млн рублей.

«Ритейлеры и магазины в сегменте мебели и товаров для дома постепенно достигают «потолка» в привлечении новых клиентов в оффлайн-магазины. В то же время возможности роста в онлайне для них неограничены, потому что интернет-торговля пока составляет лишь несколько процентов от всего российского ритейла. Мы уже сотрудничаем с крупными продавцами в сегменте мебели и товаров для дома (IKEA, OBI, Твой Дом), а с этого октября нашим новым и эксклюзивным партнером стал Hoff. Основываясь на наших данных, мы можем прогнозировать, что сотрудничество с партнерскими сетями помогает ритейлерами увеличить онлайн-продажи до 30%». Екатерина Бибик, руководитель направления E-commerce Admitad в России

Среди рекламодателей, сотрудничающих Admitad в сегменте мебели и товаров для дома — Столплит, Петрович, ВсеИнструменты.ру, 220 Вольт, Евродом и другие ритейлеры.