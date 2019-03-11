Онлайн-продажи в кредит — исследование Яндекс.Кассы

Аналитики Яндекс.Кассы изучили популярность в России онлайн-торговли в кредит. Оказалось, что чаще всего люди оформляют займы, чтобы оплатить товары для дома, образовательные услуги и бытовую технику. В среднем за раз россияне берут займы на сумму около 26 тыс. рублей и на срок до 6 месяцев. В исследовании учитывались платежи с помощью сервиса «Заплати по частям», который появился у Яндекс.Кассы в марте 2018 года и используется на более чем 8 тыс. сайтов рунета.

Рейтинг категорий бизнеса по объему онлайн-продаж в кредит

Товары для дома и сада Образовательные услуги Бытовая техника Ювелирные изделия Оборудование и электроника Билеты на концерты и другие мероприятия Сувениры и товары для хобби Товары для спорта и туризма Одежда и обувь Товары для взрослых Автозапчасти

Источник: данные о платежах заемными средствами через сервис «Заплати по частям» платежного провайдера «Яндекс.Касса». Здесь и далее по тексту под кредитом понимается заем.

Больше всего заемных денег люди тратят на услуги турагентств — в среднем по 72 тыс. рублей, на электронику — 34 тыс. рублей, на услуги образовательных учреждений — 30 тыс. рублей, на автозапчасти и ремонт автомобилей — 27 тыс. рублей. Если смотреть не по категориям, а в целом, то средний онлайн-платеж заемными деньгами составляет 22 тыс. рублей.

Рейтинг категорий бизнеса по среднему чеку при онлайн-оплате в кредит, руб.

Туристические услуги — 72 тыс. Электроника — 34 тыс. Образовательные услуги — 30 тыс. Автозапчасти и ремонт автомобилей — 27 тыс. Авиабилеты — 22 тыс. Товары для спорта и туризма — 20 тыс. Медицинские товары и услуги — 20 тыс. Товары для дома и сада — 20 тыс. Бытовая техника — 18 тыс. Билеты на концерты и другие мероприятия — 17 тыс. Сувениры и товары для хобби — 15 тыс. Ювелирные изделия — 14 тыс.

Источник: данные о платежах заемными средствами через сервис «Заплати по частям» платежного провайдера «Яндекс.Касса». Категории расположены по убыванию среднего чека.