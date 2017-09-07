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Онлайн-продажи ювелирных изделий выросли на выросли на 13%

Онлайн-продажи изделий из золота в России за первую половину 2017 года выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост интернет-торговли серебряными изделиями составил 15%.

В интервью «Известиям» президент Ассоциации ювелирных онлайн-магазинов Никита Поклад рассказал, что продажи брошей выросли на 30%, цепей — на 20%, а обручальных колец — на 15%.

Эксперты считают, что инвестиции в ювелирные изделия сейчас выгоднее чем покупка квартир, машин или бытовой техники. Автомобили и бытовая техника со временем ломаются и устаревают. Квартиры в последнее время начали дешеветь. Жилье, которое несколько лет назад стоило 10 миллионов рублей, сейчас упало в цене до 8,5 миллионов.

Драгоценные металлы и ювелирные украшения с течением времени не дешевеют. За последние пару лет их стоимость существенно возросла. Драгоценности можно быстро и выгодно продать в любое время.

В России онлайн-магазины торгующие изделиями из золота, серебра и других драгоценных металлов находятся на полулегальном положении. Нередко интернет-площадки по продаже ювелирных изделий блокируют надзорные органы. В то же время их хозяевам удается выигрывать суды, и вновь проводить сделки по купле-продаже драгоценных металлов. Это происходит из-за несовершенства российского законодательства. Формально продавать украшения дистанционно в РФ не запрещено. Однако президентский указ от 1992 года запрещает на территории страны свободный оборот драгоценных металлов.

Несколько месяцев назад Минэкономразвития разработало законопроект, который легализует оборот драгоценных металлов на территории России. Профессор Института современного развития Алексей Скопин рекомендует гражданам инвестировать в драгоценные камни, а не в золото или серебро. В последние удобно вкладывать людям, которые хотят отмыть деньги, полученные незаконным путем. Ведь золото и серебро стоит намного меньше, чем те же бриллианты, и их легче сбыть.

Автор: Анна
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