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Онлайн-ритейлер Ozon открыл в Петербурге первую аптеку

Онлайн-ритейлер Ozon получил лицензию на ведение фармацевтической деятельности в Петербурге и открыл свою первую аптеку в Невском районе Петербурга. В компании не исключают, что в дальнейшем сеть будет расширяться, сообщает РБК.

Первая аптека компании будет ориентироваться на резидентов логопарка, в котором работают «Перекресток», Lamoda, «Лента», DPD, Auma, а также на заказы, сделанные через онлайн-площадку. Покупатели смогут давать поручение получить лекарства в аптечном пункте от своего имени и переместить их в удобные для них места.

О планах выхода OZON на аптечный рынок города стало известно весной, тогда ритейлер рассматривал для открытия аптеки помещения в Центральном районе города. Кроме того, несмотря на действующий в России запрет на онлайн-торговлю лекарствами, с осени прошлого года OZON тестирует доставку лекарственных средств, выполняя поручения.

Как прогнозировал Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharma, в перспективе нескольких лет аптечное направление OZON вполне сможет оттянуть на себя заметную долю наиболее активной и платёжеспособной аудитории — в том числе потому, что возможности развития онлайн-направления классическими аптеками пока существенно ограничены.

Автор: Анна
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