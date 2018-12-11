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Онлайн-ритейлер Ozon сообщил о масштабном сбое

Онлайн-ритейлер Ozon столкнулся со сбоем информационной системы и в логистике, сообщают «Ведомости» со ссылкой на службу поддержки компании.

Сбой в информационной системе Ozon произошел на неделе с 3 по 9 декабря, рассказала представитель Ozon Мария Заикина, из-за него нарушился процесс сортировки заказов. В результате более чем на 5 часов задержалась выдача заказов курьерам, и часть заказов не была доставлена вовремя, их перенесли на сутки или больше.

По словам Заикиной, проблемы коснулись нескольких тысяч заказов. Компания сообщила клиентам о «масштабном сбое», однако в общем объеме посылок, которые доставляются ежедневно, задержанных — не более 2%. По словам Заикиной, компания решила «компенсировать дискомфорт хотя бы начислением бонусных баллов». Часть заказов, не доставленных вовремя из-за этого сбоя, компания продолжает доставлять и доставим их в ближайшие дни.

Сбой в информсистеме Ozon, по словам Заикиной, связан с очень высоким спросом — «гораздо выше запланированного сезонного». «Это дало чрезмерную нагрузку на систему, и произошел сбой. Сейчас наша IT-команда устранила сбой и усилила мощности, чтобы этого больше не произошло», — добавила она.

Ozon.ru, по данным, Data Insight, — седьмой по выручке онлайн-ритейлер в России по результатам 2017 г. Среди его акционеров — структуры Baring Vostok Capital Partners, Index Ventures, Alpha Associates, Kinnevik, Intel Capital, Cisco Capital и др.

Автор: Анна
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