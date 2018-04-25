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Онлайн-ритейлер Юлмарт расширяет сеть партнёрских пунктов выдачи заказов

Онлайн-ритейлер Юлмарт расширяет сеть партнёрских пунктов выдачи заказов. Теперь покупатели Юлмарта смогут забирать заказы в отделениях логистического партнёра компании — негосударственного оператора российского рынка экспресс-доставки DPD в России. До конца апреля 2018 года к сети партнерских пунктов выдачи заказов Юлмарта будут подключены 500 точек DPD в Приволжском, Уральском, Центральном и Южном федеральных округах.

Доставка и выдача посылок осуществляется в региональные пункты сети Pickup, которую развивает DPD. На данный момент клиентам Юлмарта уже доступны 200 пунктов. До конца 2018 года планируется подключить около 1000 отделений экспресс-доставки в регионах России, Беларуси и Казахстане.

Новые адреса:

  • Приволжский федеральный округ: Республика Татарстан, Башкортостан, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Ульяновская область, Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область, Пензенская область.
  • Уральский федеральный округ: Свердловская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский АО.
  • Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тамбовская область, Тульская область, Ярославская область.
  • Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Краснодарский край.

«Покупатели предпочитают забирать заказы в удобных пунктах выдачи, в шаговой доступности от метро и остановок общественного транспорта. Развитие партнерской сети позволит предоставить клиенту больше возможностей выбора способов доставки вне зависимости от территориального расположения и обеспечить доставку „последней мили“. Сегодня немногие игроки могут предложить широкий выбор локаций, потребность покупателей не удовлетворена полностью. Наш ориентир — на 40–60 тысяч жителей нужен один пункт выдачи. Также для нас важно сохранить высокий уровень обслуживания. DPD, благодаря развитой инфраструктуре, обеспечивает срочную доставку на следующий день», — комментирует директор центра бизнес-архитектуры платформы «ПВЗ» Михаил Пахомов.

«Cеть пунктов выдачи Pickup — одна из самых больших на рынке, точки расположены не только в России, но и странах ТС. Интерес к пунктам самовывоза растет последние пару лет. Более 80% онлайн-покупателей хотят забирать свои заказы в пунктах выдачи, а выкупаемость в нашей сети составляет около 96%. Поэтому одно из приоритетных направлений деятельности DPD в этом году — развитие сети Pickup. Юлмарт — один из крупнейших интернет-ритейлеров России, мы планируем расширить партнерство и ведем переговоры об обслуживании не только региональных отправок, но и заказов, сделанных жителями двух столиц», — говорит Леонид Зондберг, коммерческий директор DPD в России и странах СНГ.

В Юлмарте рассчитывают, что доля партнерских пунктов выдачи заказов в обороте всей компании достигнет 15%. Такой подход позволит, увеличивая число объектов в структуре продаж, оптимизировать затраты на логистику.Сейчас средний чек заказа в рамках проекта — 3 000 рублей, доля невыкупленных заказов менее 10%.

Доставка в пункты выдачи пока доступна только для физических лиц. В июне 2018 года забирать товары в партнерских пунктах смогут корпоративные клиенты. Также покупатели могут заказать курьерскую доставку, а также доставку в городские и пригородные центры исполнения заказов Юлмарта.

Автор: igor-nazarov
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