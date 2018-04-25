Онлайн-ритейлер Юлмарт расширяет сеть партнёрских пунктов выдачи заказов. Теперь покупатели Юлмарта смогут забирать заказы в отделениях логистического партнёра компании — негосударственного оператора российского рынка экспресс-доставки DPD в России. До конца апреля 2018 года к сети партнерских пунктов выдачи заказов Юлмарта будут подключены 500 точек DPD в Приволжском, Уральском, Центральном и Южном федеральных округах.

Доставка и выдача посылок осуществляется в региональные пункты сети Pickup, которую развивает DPD. На данный момент клиентам Юлмарта уже доступны 200 пунктов. До конца 2018 года планируется подключить около 1000 отделений экспресс-доставки в регионах России, Беларуси и Казахстане.

Новые адреса:

Приволжский федеральный округ: Республика Татарстан, Башкортостан, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Ульяновская область, Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область, Пензенская область.

Уральский федеральный округ: Свердловская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский АО.

Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тамбовская область, Тульская область, Ярославская область.

Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Краснодарский край.

«Покупатели предпочитают забирать заказы в удобных пунктах выдачи, в шаговой доступности от метро и остановок общественного транспорта. Развитие партнерской сети позволит предоставить клиенту больше возможностей выбора способов доставки вне зависимости от территориального расположения и обеспечить доставку „последней мили“. Сегодня немногие игроки могут предложить широкий выбор локаций, потребность покупателей не удовлетворена полностью. Наш ориентир — на 40–60 тысяч жителей нужен один пункт выдачи. Также для нас важно сохранить высокий уровень обслуживания. DPD, благодаря развитой инфраструктуре, обеспечивает срочную доставку на следующий день», — комментирует директор центра бизнес-архитектуры платформы «ПВЗ» Михаил Пахомов.

«Cеть пунктов выдачи Pickup — одна из самых больших на рынке, точки расположены не только в России, но и странах ТС. Интерес к пунктам самовывоза растет последние пару лет. Более 80% онлайн-покупателей хотят забирать свои заказы в пунктах выдачи, а выкупаемость в нашей сети составляет около 96%. Поэтому одно из приоритетных направлений деятельности DPD в этом году — развитие сети Pickup. Юлмарт — один из крупнейших интернет-ритейлеров России, мы планируем расширить партнерство и ведем переговоры об обслуживании не только региональных отправок, но и заказов, сделанных жителями двух столиц», — говорит Леонид Зондберг, коммерческий директор DPD в России и странах СНГ.

В Юлмарте рассчитывают, что доля партнерских пунктов выдачи заказов в обороте всей компании достигнет 15%. Такой подход позволит, увеличивая число объектов в структуре продаж, оптимизировать затраты на логистику.Сейчас средний чек заказа в рамках проекта — 3 000 рублей, доля невыкупленных заказов менее 10%.

Доставка в пункты выдачи пока доступна только для физических лиц. В июне 2018 года забирать товары в партнерских пунктах смогут корпоративные клиенты. Также покупатели могут заказать курьерскую доставку, а также доставку в городские и пригородные центры исполнения заказов Юлмарта.