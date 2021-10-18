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Онлайн-ритейлеры сообщили о нехватке курьеров и сборщиков

Онлайн-ритейлеры сообщили о нехватке сборщиков и автокурьеров. Причины дефицита кадров — сезонное повышение спроса на доставку, активный рост сегмента и отток мигрантов. На фоне кадрового дефицита услуги курьеров подорожали в 1,5-2 раза с начала года, сообщили «Ведомости».

Зарплата водителя-курьера при полной занятости может составлять до 200 тыс. рублей в месяц, сборщиков, пеших или велокурьеров — до 100 тыс. рублей.

По словам представителя онлайн-сервиса HeadHunter, в начале осени 2021 года число вакансий сотрудников складов и автоперевозчиков выросло в 3–3,5 раза по сравнению с августом, а курьеров, сборщиков заказов и позиций с минимумом опыта в логистике — почти в 7 раз.

Аналитики отметили, что чаще всего работников ищут службы доставки и продуктов. Кроме того, чем ближе новогодние праздники и « Черная пятница », тем больше вакансий в области доставки появляется со стороны маркетплейсов и продавцов непродовольственных товаров.

В праздники количество заказов вырастет на 10-15%, предполагают в «Яндексе», где будут стимулировать персонал бонусами, бесплатной страховкой и обедами. В «Сбермаркете» ожидают рост в 3,5 раза и набирают сотрудников во всех регионах. В Delivery Club расширят программу найма «Приведи друга» на два десятка регионов.

Участники рынка, чтобы справиться с увеличением числа заказов при дефиците персонала, прибегают к помощи IT-решений.  Они позволяют прогнозировать спрос с учетом дней недели, праздников, пробок, погоды, выводить в нужные смены больше курьеров и оптимизировать маршруты, подтвердили в «Самокате», Delivery Club, «Сбермаркете» и «Яндексе». Во «Вкусвилле» сообщили об открытии новых дарксторов для ускорения доставки.

По данным Data Insight, за первое полугодие количество онлайн-заказов продуктов питания увеличилось до 118 млн, а сумма онлайн-продаж выросла до 149 млрд рублей. 

Эксперты Infoline прогнозируют, что по итогам 2021 года рынок доставки продуктов может вырасти до 400 млрд рублей, а к 2024 г. – до 1,1 трлн рублей.

Оборот сегмента готовой еды в прошлом году составил 135 млрд рублей, а в первом полугодии 2021 года – 200 млрд рублей. 

Автор: Анна
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