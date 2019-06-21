Онлайн-супермаркет «Перекрёстка» начал доставку товаров из «Бетховена»

Онлайн-супермаркет «Перекрёстка» начал сотрудничество с одним из крупнейших игроков на рынке товаров для домашних животных «Бетховен». Партнёры договорились объединить ассортимент, чтобы расширить предложение для клиентов и свою аудиторию.

Для заказа на perekrestok.ru уже доступно около 900 наименований популярных товаров от брендов Royal Canin, Pro Plan, Acana, Schesir, Duke’s Farm, Royal Farm, Hills и других. К концу месяца ассортимент расширится до 2 000 позиций, в него войдут не только корма, но и другие товары для питомцев. Кроме того, в ближайшее время в онлайн-супермаркете появятся специализированные корма для рыб, рептилий, птиц и других животных, которым требуются особые питание и уход.

До конца текущего года стороны планируют расширить партнёрский ассортимент до 3 000 наименований. Обеспечивать его доступность будет «Бетховен»: на его складах хранится продукция, представленная на perekrestok.ru, и он отвечает за транспортировку товара в dark store онлайн-супермаркета в зависимости от заказов покупателей. Perekrestok.ru берёт на себя сбор интернет-заказа и его доставку клиенту.