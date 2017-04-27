Онлайн-супермаркет «Перекресток» доступен для всех жителей Москвы

Торговая сеть «Перекресток» расширяет зону доставки онлайн-супермаркета. Теперь воспользоваться сервисом онлайн заказа товаров магазина могут все жители города Москвы в пределах МКАД и некоторых городов Подмосковья, близких к ЮЗАО. До 10 мая включительно при покупке товаров на сумму более 3000 рублей покупатели могут воспользоваться специальным промокодом «SKIDKA300» и получить скидку на покупку в размере 300 рублей.

Для клиентов онлайн-магазина доступна вся ассортиментная матрица «Перекрестка», насчитывающая свыше 13 тысяч наименований товаров, кроме кулинарной продукции со сверхкороткими сроками годности, а также алкоголя и табака. Цены на продукты для заказа онлайн идентичны ценам в обычном супермаркете «Перекресток». Минимальный заказ, доставку которого можно оформить, должен состоять из товаров на общую сумму не менее 2000 руб.

Получить заказ возможно уже на следующий день после заявки на сайте, в удобном временном интервале. Стоимость доставки исчисляется в зависимости от расстояния, времени доставки и количества товаров в заказе. Если стоимость заказа превышает 7000 руб. или его получение клиентом запланировано на следующий день после заказа, но без указания конкретного временного интервала, доставка будет бесплатной.

Ранее заказать доставку товаров «Перекрестка» на дом могли только жители Юго-Запада г. Москвы и некоторых городов Подмосковья, близких к ЮЗАО. После тестирования работы интернет-магазина на ограниченной территории было принято решение расширить область доставки на всю Москву в пределах МКАД.

Впоследствии клиентам также будет доступен самовывоз товаров из магазина — покупатели смогут выбрать товары на сайте и получить уже собранные заказы в ближайшем к ним супермаркете. Начало тестирования этого сервиса запланировано на II квартал 2017 г.