Онлайн-супермаркет «Перекрёсток» изменил название на «Перекрёсток Впрок». Новый бренд подчеркивает миссию сервиса — большой ассортимент продуктов по доступным ценам.

Доставка «Перекрёсток Впрок» осуществляется в день заказа или на следующий день из дарксторов. Таких складов сейчас пять: три в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Минимальная сумма заказа составляет 1 тыс. рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде; 3 тыс. рублей — в Туле, Рязани и Твери; 2,5 тыс. рублей — в Великом Новгороде. Средний чек по итогам II квартала достиг значения 4587 рублей. Средний вес заказа сегодня составляет 30-35 кг. До конца 2020 года ассортимент «Перекрёсток Впрок» будет расширен до 50 тыс. позиций. В мобильном приложении «Перекрёсток Впрок» будут действовать акции программы лояльности «Клуб Перекрёсток», а также опции бесконтактной доставки и доставки для пенсионеров.

«Новое название „Перекрёсток Впрок“ точно отражает нашу миссию большой закупки. Развитие в сторону онлайн-гипермаркета — закономерный этап эволюции этой модели. Мы постоянно расширяем ассортимент и продолжим это делать, в том числе за счёт позиций, которые завозим под конкретные заказы покупателей, например, профессиональные корма для животных или морепродукты. Наша цель — обеспечить клиентов всем необходимым на одной площадке, чтобы им не нужно было самим ездить за покупками и потом нести тяжёлые пакеты до дома. При этом мы сохраняем доступные цены как в гипермаркете. „Перекрёсток Впрок“ придерживается строгих правил хранения товаров в дарксторах, где для разных категорий продуктов предусмотрены зоны с необходимым температурным режимом, что позволяет обеспечить максимальную свежесть продуктов. Наш приоритет — удобство клиента и высокий уровень сервиса». Леонид Довладбегян, управляющий директор онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок»

Онлайн-магазин Perekrestok.ru был запущен в 2017 году в Москве. С 1 января 2020 года он выделен в самостоятельную бизнес-единицу, что позволило приобрести операционную самостоятельность, в частности, делать закупки, формировать дополнительный в сравнении с офлайн-сетью ассортимент и формировать собственную ценовую политику. Наряду с онлайн-гипермаркетом «Перекрёсток Впрок» покупателям доступен сервис быстрой доставки в пределах 60 минут с помощью «Перекресток.Быстро», где товары доставляются из ассортимента и по ценам ближайшего супермаркета.