Онлайн-супермаркет «Перекрёсток» начинает обслуживать первый миллион московских домохозяйств

X5 Retail Group, одна из крупнейших мультиформатных розничных российских компаний, продолжает пилотный запуск онлайн-супермаркета «Перекресток». Заказать доставку товаров на сайте сети супермаркетов с 4 апреля могут все жители Юго-Запада г. Москвы и некоторых городов Подмосковья, близких к ЮЗАО. В зоне тестирования онлайн-супермаркета находится порядка 1 млн. домохозяйств. Жители других административных округов Москвы, а также ближайшего Подмосковья, получат возможность пользоваться сервисом в течение 2017 года.

В течение пяти недель до запуска сервиса для москвичей около 2000 сотрудников центрального офиса компании X5 Retail Group совершали тестовые заказы на доставку продуктов из «Перекрестка». Результаты тестирования признаны положительными. Тестирование в таком формате позволило компании более точно определить финальную конфигурацию набора опций и услуг для будущих пользователей сервиса и устранить ошибки.

Для клиентов онлайн-магазина доступна вся ассортиментная матрица «Перекрёстка», насчитывающая свыше 13 тысяч наименований товаров, кроме кулинарной продукции со сверхкороткими сроками годности, а также алкоголя и табака. Цены на продукты для заказа онлайн идентичны ценам в обычном супермаркете «Перекрёсток». Минимальный заказ, доставку которого можно оформить, должен состоять из товаров на общую сумму не менее 2000 р. В период пилотирования проекта в 56 супермаркетах «Перекресток» в ЮЗАО покупатели смогут получить купоны на скидку 300 р. для заказа товаров онлайн.

Жители Юго-Запада столицы могут получить заказы уже на следующий день после заявки на сайте, в удобном временном интервале. Стоимость доставки исчисляется в зависимости от расстояния, времени доставки и количества товаров в заказе. В случаях, если стоимость заказа превышает 7000 р., или его получение клиентом запланировано на следующий день после заказа, но без указания конкретного временного интервала, доставка будет бесплатной. Впоследствии клиентам также будет доступен самовывоз товаров из магазина — покупатели смогут выбрать товары на сайте и получить уже собранные заказы в ближайшем к ним супермаркете. Начало тестирования этого сервиса запланировано на II квартал 2017 г.

Сервис по сбору и доставке товаров организован в так называемом «гибридном магазине», построенном специально для запуска проекта. Этот торговый объект сочетает в себе обычный супермаркет и так называемый Dark Store со складом. Заказы из интернет-магазина комплектуются наиболее востребованными товарами на складе Dark Store, который снабжается напрямую из распределительных центров компании. Редкие или уникальные товары (например, чёрную икру), будут добавляться в наборы для доставки из ассортимента супермаркета. Это позволит не хранить на складе сервиса доставки весь ассортимент товаров «Перекрестка».

Подобная схема позволяет сделать доступным для заказа весь ассортимент «Перекрестка» и обеспечить высокую производительность и качество сборки. Все собранные заказы комплектуются в специальные транспортировочные контейнеры, в которых товары размещаются по принципам товарного соседства.

Для доставки заказов в «Перекрестке» создана курьерская служба. Водители-продавцы прошли обучение правилам хранения и перевозки товаров, искусству коммуникаций с покупателями. Для доставки заказов будут использоваться небольшие грузовые автомобили с изотермическим кузовом и климатической установкой. Это необходимо для поддержания температурных режимов перевозки продуктов категорий Fresh и Ultra Fresh.