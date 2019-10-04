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Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru начал доставку натуральной косметики

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru начал сотрудничество с мультибрендовым онлайн-экомаркетом 4fresh. Партнёрство с ЗОЖ-проектом позволит Perekrestok.ru расширить ассортимент новыми категориями и брендами, что значительно увеличит предложение для покупателей.

Для заказа на Perekrestok.ru уже доступно около 1000 позиций товаров от 400 популярных марок натуральной косметики и экологичной бытовой химии. Сторонами совместно разработана логистическая схема, которая позволяет 4fresh получать заказы от покупателей Perekrestok.ru в режиме реального времени, консолидировать необходимое количество товара и отправлять его в dark store онлайн-супермаркета. Таким образом экотовар уже на следующий день доставляется клиенту.

«Мы планомерно увеличиваем ЗОЖ-ассортимент онлайн-супермаркета Perekrestok.ru уже не только в категории фуд. Мы начали с продажи фермерской продукции «Ешь деревенское» и других ЗОЖ-брендов, теперь расширяем предложение за счет нон-фуда. Наша цель, с одной стороны, предлагать клиентам проверенные ЗОЖ-марки, с другой – расширять маркетплейс за счет новых категорий, среди которых сейчас не только экокосметика, но и зоотовары, например», - рассказал Леонид Довладбегян, директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети «Перекрёсток».

«Переговоры велись недолго — мы сразу нашли взаимопонимание. Мы рады, что 4fresh сразу ассоциируется с ЗОЖ-площадкой, и мы постепенно становимся российским аналогом iHerb. Сотрудничество с Perekrestok.ru значит для нас, в первую очередь, увеличение объема и доступности ЗОЖ-продукции на российском рынке, а также увеличение наших B2B продаж», - рассказал Антон Козлов, CEO онлайн-экомаркета 4fresh.

Автор: Анна
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