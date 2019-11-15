Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru начал доставлять продукты с рынков

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru запустил раздел «Отборные овощи, фрукты и ягоды», где будет доступен ассортимент от прямых поставщиков московских рынков. Это позволило расширить предложение премиальных овощей и фруктов для клиентов интернет-магазина, которые в своем рационе делают акцент на свежие продукты.

В настоящий момент в разделе представлено около 50 наименований. До конца года его ассортимент расширится в два раза. В числе партнеров Perekrestok.ru российские садоводческие товарищества, а также прямые поставщики из Азербайджана, Турции и Белоруссии. Пока сервис доступен только в Москве.

Поставка свежих продуктов идет каждый день напрямую в dark store онлайн-супермаркета. Целостность упаковки, внешний вид, вес и срок годности товаров проверяет специализированный персонал как на стороне поставщиков, так и непосредственно в самих dark store, где есть отдельные сотрудники, отвечающие за контроль качества категории «фреш». Овощи и фрукты хранятся там не более двух дней, что гарантирует покупателям свежесть товара.

«Есть устоявшееся мнение, что самые качественные овощи и фрукты продаются именно на рынках, а мы, в свою очередь, хотим дать нашим клиентам лучший выбор свежих продуктов, еще и по оптимальным ценам. Мы начали сотрудничество с прямыми поставщиками московских рынков с проверенной репутацией, что позволит нам качественно расширить ассортимент очень востребованной и в то же время сложной категории «фреш», — рассказал директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети «Перекресток» Леонид Довладбегян.

Категория фруктов и овощей пользуется большим спросом у клиентов онлайн-супермаркета: она присутствует в 80% заказов. Круглый год самыми популярными позициями остаются бананы и картофель, в мае и июне повышается спрос на черешню, в августе — на арбузы, в сентябре — на виноград, а в декабре лидируют мандарины. Ассортимент нового раздела будет формироваться в том числе на основе сезонных трендов.