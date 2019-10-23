Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru начал продавать продукцию сети «ВкусВилл»

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru начал продавать продукцию под брендом «ВкусВилл». В настоящий момент на сайте доступно 50 наименований этой марки.

Сотрудничество строится по модели маркетплейса, когда поставщик привозит свою продукцию в dark store онлайн-супермаркета под конкретный заказ. Это позволяет обеспечивать потребителю свежесть при доставке продуктов этого бренда с коротким сроком годности. Компании договорились в будущем расширить ассортимент. Сегодня на категорию fresh уже приходится около 60% ассортимента Perekrestok.ru, а например, свежие молочные продукты, встречаются практически в каждом чеке — они стали одним из основных драйверов развития ЗОЖ-направления. В целом, на Perekrestok.ru представлено более 200 брендов, ориентированных на здоровый образ жизни.

«Наша стратегия ориентирована на предоставление потребителю максимально широкого выбора во всех категориях, в частности продуктов для ведения здорового образа жизни. Поэтому мы постоянно расширяем линейку ЗОЖ-товаров: у нас уже представлена продукция „Ешь деревенское“, „Братья Чебурашкины“, „Углече поле“, проекта 4fresh, нашей марки „Сарафаново“, а теперь добавились товары „ВкусВилл“. Мы считаем, что это сотрудничество позволит добиться выгодной обеим сторонам, а главное потребителям, синергии», — отмечает директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети «Перекрёсток» Леонид Довладбегян.

«Сотрудничество с онлайн-гипермаркетом „Перекрёсток“ — это, прежде всего, предоставление покупателям удобной платформы для комфортного приобретения нашей продукции. Работа по технологии поставок „под заказ“ позволила и нам, и партнёру поднять уровень свежести товара, получаемого покупателем, на один день. Это критически важный параметр, так как общий срок годности на бОльшую часть нашего ассортимента пять суток. Тем самым товар оказывается на столе у покупателя на второй день после производства, такой уровень свежести до момента нашего сотрудничества с „Перекрёстком“, покупатели могли получить только в магазинах сети „ВкусВилл“. Мы не сомневаемся, что партнёрство с компанией „Перекрёсток“ позволит расширить круг наших лояльных покупателей», — рассказывает управляющий электронной коммерцией «ВкусВилл» Лариса Романовская.

Партнёрство «Перекрёстка» и основателя сети «ВкусВилл» Андрея Кривенко началось весной 2018 года, когда была запущена собственная торговая марка «Маркет. Зелёная линия». Сегодня эта продукция через платформу «Тилси», созданную Андреем Кривенко и его партнёрами, поставляется в 395 столичных и подмосковных супермаркетов «Перекрёсток» (около 200 SKU) и на perekrestok.ru (примерно 80 наименований). Количество офлайн-магазинов, где представлена продукция, постоянно растет. Санкт-петербургские онлайн- и оффлайн-магазины торговая сеть обеспечивает «Зелёной линией» самостоятельно.