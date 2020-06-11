Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru составил «карантинную» корзину

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru проанализировал, как менялись предпочтения покупателей и их продуктовая корзина во время режима самоизоляции по сравнению с началом 2020 года. Активнее всего продуктами впрок закупались во второй половине марта, а в апреле клиенты переключились на товары для дома и сада.

Стадия 1: гречка и консервы вместо фруктов

В начале 2020 года в один заказ в среднем входило 10 яиц, 1 кг томатов, 1 кг лука, 2 кг корнеплодов, 1 курица, 1 пачка масла, 1 упаковка туалетной бумаги, 1 связка бананов, 2 кг цитрусовых, 2 кг яблок, 1 кг экзотических фруктов.

В середине марта неопределенная эпидемиологическая ситуация подстегнула клиентов онлайн-супермаркета запасаться впрок продуктами длительного хранения и бытовыми товарами первой необходимости, а также заранее обеспечивать себя минимальными подручными средствами безопасности. В потребительской корзине появились гречка, рис и сахар-песок (по 3 упаковки), туалетная бумага (2 упаковки), макароны (4 упаковки), курица (2 шт.) и соки (4 пакета). Наиболее популярными в этот период были консервы для кошек (21 шт. в заказе), питьевая вода (9 бутылок различного объема на один заказ), молоко и минеральная вода (по 7 шт. в заказе), а также глазированные сырки (6 шт. в заказе). Эти же товары оставались в лидерах в апреле и мае.

По сравнению c первой половиной марта с 16 по 22 марта спрос на мясные консервы вырос в 4,5 раза; на рыбные консервы, макароны и крупы, в частности, рис и гречку — примерно в 3 раза. Вместе с бакалеей в число лидеров по продажам вошли моющие средства и целлюлозная продукция: туалетная бумага, салфетки и ватные диски.

Стадия 2: выпечка, фитнес, авто и товары для сада

На второй месяц самоизоляции клиенты Perekrestok.ru начали привыкать к новым правилам и адаптироваться к ограничениям. В апреле в среднюю продуктовую корзину вернулся плиточный шоколад и добавились детские творожки, сливочное масло и томаты. Вместе с тем из нее ушли гречка, рис и сахар-песок. То есть потребители перестали закупаться крупами впрок и вернулись к более привычному рациону. Так, продажи кисломолочной продукции по сравнению с серединой марта выросли в 3 раза, а экзотических фруктов — почти в 2 раза.

Вместе с этим в этот период спрос сместился в сторону товаров для различных занятий дома. Покупатели стали больше готовить самостоятельно — продажи товаров для выпечки выросли в апреле в 26 раз относительно середины марта. Высоким спросом пользовались формы для выпечки и запекания, а также скалки и пищевая фольга. Помимо готовки москвичи и петербуржцы стали уделять внимание фитнесу: продажи спортивного инвентаря увеличились в 36 раз. В частности, клиенты Perekrestok.ru приобретали эспандеры, скакалки, ленты для пилатеса и коврики для йоги.

Помимо выпечки и спорта в апреле потребители также озаботились благоустройством дома и дачи, куда многие уехали пережидать самоизоляцию. Так, в 3,5 раза выросли продажи климатической техники, в частности, увлажнителей воздуха — клиенты Perekrestok.ru стремились сделать нахождение дома максимально комфортным. Продажи садового инвентаря выросли почти в 8 раз: покупатели приобретали лейки, кусторезы, секаторы, лопаты и детали для садовых шлангов. Одновременно с этим в 5 раз выросли продажи садового декора. В данной категории клиенты отдавали предпочтение цветочным горшкам и кашпо, а также декоративным садовым фигуркам в виде животных. Кроме того, в 7 раз вырос спрос на товары для пикника, в частности на решетки для гриля, наборы шампуров, мангалы, уголь, жидкости для розжига.

Возможность передвигаться по городу стимулировала спрос на аксессуары для автомобилей, который вырос более чем в 4 раза. Клиенты Perekrestok.ru покупали накидки для сидений, коврики, стеклоочистители, мешки для хранения шин, ароматизаторы, а также влажные салфетки для ухода за салоном.

Стадия 3: ремонт, сад и никаких закупок впрок

В мае клиенты продолжали использовать самоизоляцию как период, когда можно навести порядок дома и в саду, но уже ставили перед собой более масштабные задачи. Например, в середине мая спрос на товары для ремонта вырос в 7 раз относительно середины апреля: клиенты закупались ящиками для инструментов, плоскогубцами, рулетками, клеем, изолентой и удлинителями. Кроме того, в 4,5 раза выросли продажи декора и текстиля для дома: клиенты скупали полотенца, скатерти, подушки, а также украшали дома свечами и вазами.

В середине мая клиенты Perekrestok.ru к закупленному в апреле спортинвентарю стали докупать спортивное питание — его продажи выросли в 2,5 раза. При этом ажиотажного спроса, на отдельные категории продуктов питания, в том числе с длительным сроком хранения, как это было в марте, не наблюдалось, а потребительская корзина пополнилась огурцами, мороженым и свежей зеленью. На протяжении всей самоизоляции в продуктовую корзину клиентов Perekrestok.ru входили картофель, яблоки, яйца, творог, йогурты, печенье и корнеплоды, например, морковь, редиска и свёкла.

Краткие итоги: сколько было куплено и доставлено

Больше всего за время самоизоляции было доставлено питьевой воды — более 427 тонн, в число лидеров также вошли картофель (более 316 тонн), яблоки (более 263 тонн), яйца (почти 234 тонны) и корнеплоды (почти 230 тонн). Вместе с тем клиенты онлайн-супермаркета заказали 75,5 тонн риса, 84 тонны туалетной бумаги, почти 67 тонн гречки и 64,5 тонны корма для кошек.