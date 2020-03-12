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Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru сравнил продуктовые корзины москвичей и петербуржцев

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru сравнил портреты своих покупателей и их продуктовые корзины в Москве и Санкт-Петербурге.

Чаще всего заказы в Perekrestok.ru делают женщины: на покупательниц в возрасте 34-38 лет приходится около 12% чеков. Аналитики Perekrestok.ru посчитали, что у жителей Москвы в корзине обычно 26 уникальных товаров, а у жителей Санкт-Петербурга — 24. Общее количество товаров в корзине у покупателей Москвы составляет 55 штук при среднем чеке 4 379 рублей, а в северной столице — 39 штук при среднем чеке 3 466 рублей.

В стандартную корзину покупателя Perekrestok.ru и в Москве, и в Санкт-Петербурге входят 10 яиц, 1 кг томатов, 1 кг лука, 2 кг корнеплодов, 1 курица, 1 пачка масла, 1 упаковка туалетной бумаги, 1 связка бананов, 2 кг цитрусовых, 2 кг яблок, 1 кг экзотических фруктов.

Фрукты и овощи всегда пользуются большим спросом у покупателей в обоих городах и встречаются в 80% заказов. Бананы и картофель — самые популярные наименования в течение всего года, однако в декабре закономерно растет спрос на мандарины, в мае и июне — на черешню. В августе покупатели чаще заказывают арбузы, а в сентябре особой популярностью пользуется виноград.

Различия между двумя городами заключаются, например, в том, что в Петербурге в типичную корзину покупателя входят 3 кг картофеля, а в Москве — 1 кг. В Москве заказывают больше питьевой воды (8 л воды против 7 литров), печенья (5 пачек в Москве и 2 пачки в Санкт-Петербурге) и молочных продуктов: стерилизованного молока (6 упаковок в Москве и 4 в Санкт-Петербурге), сметаны (2 пачки в Москве и 1 в Санкт-Петербурге), творога (3 пачки в Москве и 2 в Санкт-Петербурге). В северной столице в типичную корзину онлайн-супермаркета не входят огурцы, а в Москве на один заказ приходится в среднем 1 кг. При этом в Москве в типичный заказ, в отличие от Петербурга, не входят хлебобулочные изделия, в том числе буханки хлеба.

Автор: Анна
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