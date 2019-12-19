Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru запустил приём живых ёлок для утилизации
Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru запустил новую услугу для своих клиентов — приём живых ёлок для передачи их на переработку. Этот сервис будет доступен в Москве до 31 января. Партнёром онлайн-магазина по утилизации ёлок стало ГПБУ «Мосприрода».
Воспользоваться услугой смогут те покупатели, которые приобрели живую ёлку на Perekrestok.ru в декабре. Чтобы отправить дерево на переработку, необходимо совершить новый заказ в онлайн-супермаркете, освободить ёлку от новогодних украшений и других инородных предметов и передать курьеру Perekrestok.ru при следующей доставке.
Все собранные ёлки будут консолидированы в дарксторах онлайн-супермаркета и доставлены в Ульяновский лесопарк, где их переработают в щепу, которую будут использовать для удобрения растений.
«Каждый год после январских праздников встает проблема утилизации ёлок. Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru стремится минимизировать количество отходов, которые отправляются на свалку вместо переработки. Именно с этой целью в 2019 году мы запустили сервис по сбору пластиковых пакетов, а теперь предоставляем нашим клиентам услугу по возврату купленных у нас новогодних ёлок. Всего в этом году в онлайн-супермаркете Perekrestok.ru заказали свыше 4000 деревьев. Очень надеюсь, что большинство их них будет переработано. Нераспроданные ёлки также были утилизированы: в начале января мы доставили деревья в Московский и Ленинградский зоопарки, где их используют в качестве корма для животных, например, жирафов, зебр, снежных коз, яков и лошадей», — рассказала Ольга Калоева, руководитель управления операций онлайн-супермаркета Perekrestok.ru.