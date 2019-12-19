Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru запустил приём живых ёлок для утилизации

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru запустил новую услугу для своих клиентов — приём живых ёлок для передачи их на переработку. Этот сервис будет доступен в Москве до 31 января. Партнёром онлайн-магазина по утилизации ёлок стало ГПБУ «Мосприрода».

Воспользоваться услугой смогут те покупатели, которые приобрели живую ёлку на Perekrestok.ru в декабре. Чтобы отправить дерево на переработку, необходимо совершить новый заказ в онлайн-супермаркете, освободить ёлку от новогодних украшений и других инородных предметов и передать курьеру Perekrestok.ru при следующей доставке.

Все собранные ёлки будут консолидированы в дарксторах онлайн-супермаркета и доставлены в Ульяновский лесопарк, где их переработают в щепу, которую будут использовать для удобрения растений.