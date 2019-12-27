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Операционный департамент Delivery Club возглавил ex-CEO Делимобиля Мухит Сейдахметов

Cервис Delivery Club объявляет о назначении на должность операционного директора Мухита Сейдахметова. Ранее Мухит возглавлял каршеринговый сервис «Делимобиль».

В 2020 году приоритетной задачей для Мухита и операционной команды сервиса станет увеличение скорости доставки в городах присутствия, повышение качества логистических процессов и системы поддержки пользователей.

С 2018 года Мухит занимал позицию генерального директора каршерингового сервиса «Делимобиль». За это время «Делимобиль» стал одной из крупнейших каршеринговых компанией в мире по количеству арендуемых автомобилей, вышел на рынки Белоруссии, Казахстана и Чехии. До этого Мухит входил в состав операционной группы Uber сначала в странах СНГ, а затем Центральной и Восточной Европе.

«2019 год стал годом больших перемен для Delivery Club: сервис значительно вырос за счет успешного масштабирования собственной доставки и укрепления управленческой команды. Под руководством Мухита операционный департамент продолжит совершенствовать процессы. Мы ожидаем, что благодаря своему опыту новый руководитель внесет значительный вклад в достижение амбициозных целей Delivery Club: рост качества обслуживания и масштабирование сервиса», — комментирует вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез.

«Сервисы доставки еды, райдшэринг и каршеринг похожи между собой: это уникальный симбиоз технологий и оффлайн бизнеса. Конечная цель которого — экономить время и средства современных людей. Прошлый опыт дал мне понимание, как строить эффективные и масштабируемые сервисы. Foodtech-рынок — одна из самых перспективных сегодня отраслей, переход в Delivery Club станет для меня интересным этапом профессионального развития», — отмечает операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.

На сегодняшний день собственная доставка Delivery Club работает более чем в 30 городах страны. В 2019 году сервис впервые вышел на уровень 3 млн заказов в месяц. Назначение Мухита и его опыт работы позволит усилить операционную команду сервиса и реализовать в следующем году еще более амбициозные задачи.

Автор: Анна
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