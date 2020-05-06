Операционный директор Lamoda сообщил об уходе из компании

Старший операционный директор Lamoda Пол Роговски сообщил об уходе из компании.

«Спасибо Lamoda.ru за последние 7 удивительных лет. Я присоединился к вам, когда вы были небольшим проектом. Сегодня я оставляю вас как лучшего модного интернет-направления в стране. Я буду скучать по всем вызовам и успехам, которые мы отмечали, но больше всего я буду скучать по всем вам — поразительная команда», — написал Пол Роговски в своём аккаунте Instagram.

Ранее компанию покинул один из сооснователей — управляющий директор Флориан Янсен.

«Сооснователь Lamoda принял решение покинуть пост СЕО спустя 9 лет работы в компании, чтобы открыть для себя новые возможности за пределами рынка fashion онлайн-торговли», — говорится в официальном сообщении ритейлера.

Lamoda — ритейл-платформа, а также магазин одежды и аксессуаров. Компания была основана в 2011 году, сейчас она имеет собственную логистическую структуру LM Express с доставкой в 1000 городов России. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 16 миллионов покупателей. В компании работает около 7 тысяч человек.