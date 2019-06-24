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Оператор киосков по продаже еды DC Daily запустил франшизу

Оператор киосков по продаже готовой еды DC Daily, работающий с принадлежащим Mail.ru Group сервисом доставки Delivery Club, запустил франшизу. Инвесторам достаточно подобрать площадку, оплатить 220 тысяч рублей за автомат и внести депозит 30 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на основателя компании Илью Филимонова.

Пока DC Daily предлагает франшизу в Москве и Подмосковье. В ближайшее время планируется запуск в Санкт-Петербурге и других городах. Заявленный срок окупаемости — до восьми месяцев. Паушальный взнос отсутствует, роялти — 10% от недельного дохода, аренда места под автомат может стоить до 10 тысяч рублей в месяц. Операционным управлением будет заниматься DC Daily самостоятельно.

С помощью партнеров компания хочет за два года открыть до 5 тысяч новых точек и выйти за пределы Московского региона. В месяц планируется открывать до 300 точек. Сейчас, по собственным данным, DC Daily управляет более чем 300 киосками в Московском регионе. Ассортимент включает до 90 готовых блюд, например, салаты, пасту, блины, напитки и пр. Delivery Club выступает консультантом DC Daily по развитию бизнеса.

Анна Рождественская, эксперт Franshiza.ru, считает главным риском для партнеров вопрос своевременного и качественного снабжения товарами. Основным ограничением формата она называет территорию охвата, которая определяется логистикой и удаленностью от расположения фабрики-кухни. Потенциальными партерами DC Daily могут выступать сотрудники отделов аренды бизнес-центров, что позволит им использовать имеющийся ресурс и получать дополнительный доход, не отвлекаясь от основной занятости.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает выручку 5 тысяч киосков DC Daily в 18,25 млрд рублей.

Автор: Анна
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