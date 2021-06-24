Оперштаб Москвы объяснил правила обязательной вакцинации работников

Столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции назвал последствия для отказавшихся привиться от ковида. Отказников-сотрудников работодатель обязан отстранить от работы. В период отстранения заработная плата не начисляется, а время отсутствия не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. В случае несоблюдения требований о 60-процентной доле вакцинированных сотрудников работодателю грозит приостановка работы предприятия на 90 суток.

Власти также объяснили, как будут считать долю вакцинированных работников: это только сотрудники с прививкой, в том числе те, кто работает дистанционно. В оставшиеся 40% попадут те, кто имеет временные медицинские отводы, в том числе переболевшие коронавирусом за последние полгода, и другие лица на усмотрение самих организаций.

Обязательная вакцинация 60% работников в Москве должна охватить практически все сферы: торговлю — розничную, оптовую, дистанционную, общепит, клиентские подразделения финансовых организаций, почтовые отделения, сферу бытовых услуг и доставки товаров, образование, здравоохранение, общественный транспорт, такси, ЖКХ, энергетику, индустрию здоровья и красоты, сферу культуры и досуга, включая спортивные сооружения, театры, кинотеатры, концертные залы, детские игровые комнаты, а также организации социальной защиты и социального обслуживания.

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям предписано в срок до 15 июля организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а закончить вакцинацию до 15 августа.

Оперштаб также разъяснил, что тест на антитела перед вакцинацией от COVID необязателен и не рекомендован. Перед прививкой медицинский работник проводит стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется, говорится в сообщении оперштаба. Более того, наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID.

«В настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», — поясняет оперштаб.

Столичные власти также разъяснили правила использования QR-кодов. Дети и подростки до 18 лет смогут попасть в столичные рестораны и кафе, если их будут сопровождать родители или законные представители, предъявившие QR-код. Он нужен для подтверждения пройденной вакцинации от COVID-19, перенесенного заболевания или отрицательного ПЦР-теста. Если владелец QR-кода заболел коронавирусом, то действие QR-кода может быть приостановлено.

Столовые на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах на территории столицы могут не переходить в «бесковидный» режим, если не будут открыты для посторонних. А вот попасть в сезонные летние кафе при стационарных предприятиях питания можно будет без QR-кода всем вплоть до 12 июля.