Оплатой по QR-кодам уже воспользовались 38% россиян

Оплатой по QR-кодам уже воспользовались почти 40% россиян. В течение нескольких лет этот способ перечисления займет около 15% рынка безналичных платежей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национальной системы платежных карт.

QR-коды стали самой популярной новой платежной технологией у россиян: о ней знают 57% граждан, а 38% уже покупали товары таким способом. Однако в настоящее время половина потребителей чаще всего делает покупки по банковской карте, еще четверть — через смартфон (сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir.Pay).

Популярность технологии подтвердили в крупнейших кредитных организациях. По оценкам ВТБ, сейчас такие операции составляют менее 1% от общего объема эквайринга, однако в будущем могут занять до 15% рынка на территориях, где использование карт менее удобно и выгодно. Объемы таких трансакций растут в среднем на 30% ежемесячно, оценили в Делобанке (группа СКБ-банка). По ожиданиям старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, в перспективе пяти лет доля QR-кодов может забрать до четверти рынка безналичных платежей.

Интерес бизнеса к оплате по QR-коду связан с более низкими по сравнению с карточными комиссиями. Комиссии в СБП, которая не превышает 0,7%, в 2−2,5 раза ниже, чем при приеме оплаты по картам (средний уровень тарифов — 1,2−2,2%), констатировали в ЦБ, отметив, что сервис прежде всего ориентирован на сегменты, в которых пока преобладают расчеты наличными — например, малый бизнес. Также для новой технологии компаниям не нужно покупать дополнительное оборудование, а средства на счет после оплаты товара или услуги зачисляются мгновенно.